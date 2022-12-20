Вандалы устроили очередное нашествие на «Зимний Любинский в Омске

В Омске несколько дней назад открылась новогодняя локация «Зимний Любинский». Она расположилась на улице Музейной. Старт проекта был под угрозой из-за вандалов, которые разрушили ледяные постаменты под скульптуры.
Прошло буквально несколько дней, а «Зимний Любинский» снова подвергся нападению вандалов. На этот раз их жертвой стала ледяная скульптура «Золотой Орфей» 12 канала. Представители компании обратились в полицию. Дальнейшая судьба скульптуры пока неизвестна.
«Сейчас подъедет мастер, посмотрит, что можно сделать с Орфеем, и там уже будем принимать решение», — рассказал гендиректор 12 канала Артём Серов.