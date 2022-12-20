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Вандалы устроили очередное нашествие на «Зимний Любинский в Омске

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI

В Омске вандалы разрушили ледяную скульптуру на «Зимнем Любинском»

Скульптуру разместил 12 канал, компания уже обратилась в полицию.

В Омске несколько дней назад открылась новогодняя локация «Зимний Любинский». Она расположилась на улице Музейной. Старт проекта был под угрозой из-за вандалов, которые разрушили ледяные постаменты под скульптуры.

Прошло буквально несколько дней, а «Зимний Любинский» снова подвергся нападению вандалов. На этот раз их жертвой стала ледяная скульптура «Золотой Орфей» 12 канала. Представители компании обратились в полицию. Дальнейшая судьба скульптуры пока неизвестна.

«Сейчас подъедет мастер, посмотрит, что можно сделать с Орфеем, и там уже будем принимать решение», — рассказал гендиректор 12 канала Артём Серов.
Несмотря на старания вандалов. В Омске все-таки открылся «Зимний Любинский»
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#Город#Общество#Новости#Омск#Вандалы#Новый год#Вероника Жукова
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