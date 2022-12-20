В Свердловской области объявили о масштабной реформе в правительстве региона

Как сообщает fedpress.ru, таким образом, данный областной закон приводится в соответствии с федеральным «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
Теперь губернатор будет возглавлять областное правительство, а не премьер-министр, как это было на протяжении длительного времени. Из документа исчезнетпонятие «структура правительства», и в нем не будет указано, чем должны заниматься заместители губернатора. Это будет определять сам глава региона.
Еще он будет иметь право распускать правительство региона.
Первый заместитель губернатора сможет проводить заседания правительства и ставить свою подпись под его постановлениями.
Кроме того, объем областного Устава уменьшился со 117 статей и 19 глав до 100 статей и 15 глав. Оттуда исчез Уставной суд, поскольку его больше не существует.