В Свердловской области объявили о масштабной реформе в правительстве региона

Теперь губернатор будет возглавлять областное правительство, а не премьер-министр, как это было на протяжении длительного времени. Из документа исчезнетпонятие «структура правительства», и в нем не будет указано, чем должны заниматься заместители губернатора. Это будет определять сам глава региона.