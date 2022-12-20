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В Свердловской области объявили о масштабной реформе в правительстве региона

Сегодня, 10:29
В Заксобрании Свердловской области началось рассмотрение поправок в закон «О правительстве Свердловской области». Их внес губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщает fedpress.ru, таким образом, данный областной закон приводится в соответствии с федеральным «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Теперь губернатор будет возглавлять областное правительство, а не премьер-министр, как это было на протяжении длительного времени. Из документа исчезнетпонятие «структура правительства», и в нем не будет указано, чем должны заниматься заместители губернатора. Это будет определять сам глава региона.

Еще он будет иметь право распускать правительство региона.

Первый заместитель губернатора сможет проводить заседания правительства и ставить свою подпись под его постановлениями.

Кроме того, объем областного Устава уменьшился со 117 статей и 19 глав до 100 статей и 15 глав. Оттуда исчез Уставной суд, поскольку его больше не существует.

 

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