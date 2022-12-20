В результате тройного ДТП на трассе Омской области погиб пассажир

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по трассе Тюмень-Омск, также известной как «трасса смерти», столкнулся с встречным автомобилем Lada Largus, за рулем которого находился 45-летний мужчина. После чего водитель автомобиля Lada Largus столкнулся с большегрузным автомобилем КамАЗ под управлением 61-летнего мужчины.