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В результате тройного ДТП на трассе Омской области погиб пассажир

Сегодня, 09:56
Фото: Госавтоинспекция Омской области
ДТП произошло на трассе Тюмень-Омск, также известной как «трасса смерти».

По сообщению госавтоинспекции Омской области, сегодня, 20 декабря, в полицию поступило сообщение о ДТП с погибшими.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по трассе Тюмень-Омск, также известной как «трасса смерти», столкнулся с встречным автомобилем Lada Largus, за рулем которого находился 45-летний мужчина. После чего водитель автомобиля Lada Largus столкнулся с большегрузным автомобилем КамАЗ под управлением 61-летнего мужчины.

В результате аварии пассажир автомобиля Lada Largus скончался на месте происшествия.

Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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