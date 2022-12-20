В омском минкульте прокомментировали ситуацию с винокуренным заводом

В региональном минкульте прокомментировали ситуацию с Дрожже-винокуренным заводом А.Ф. Поклевского-Козелл, который находится по адресу улица 6-я Северная, 1. В 2021 году завод включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.
В ведомстве рассказали, что минкульт дважды получал историко-культурные экспертизы, которые обосновывали, почему объект не включили в реестр. Минкульт отклонил заключения этих экспертиз, поскольку экспертное сообщество Омска выразило свое несогласие.
В ведомстве напомнили, что согласно статье 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ» снос выявленного объекта культурного наследия запрещен. За это придется нести уголовную ответственность.