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В омском минкульте прокомментировали ситуацию с винокуренным заводом

Сегодня, 04:45
Фото: минкульт Омской области
В минкульте объяснили, что снос винокуренного завода является незаконным, потому что здание принадлежит к выявленным объектам культурного наследия.

В региональном минкульте прокомментировали ситуацию с Дрожже-винокуренным заводом А.Ф. Поклевского-Козелл, который находится по адресу улица 6-я Северная, 1. В 2021 году завод включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

В ведомстве рассказали, что минкульт дважды получал историко-культурные экспертизы, которые обосновывали, почему объект не включили в реестр. Минкульт отклонил заключения этих экспертиз, поскольку экспертное сообщество Омска выразило свое несогласие.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ» снос выявленного объекта культурного наследия запрещен. За это придется нести уголовную ответственность.

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#Вероника Жукова#Город#Культура#Новости#Омск#Завод#Снос#Минкульт#Культурное наследие
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