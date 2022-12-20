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В Омске отец и сын пойдут под суд за создание банды «черных обнальщиков»

Сегодня, 10:22
Фото: 1MI
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Заседание по делу омских бандитов состоится 22 декабря 2022 года.

По сообщению пресс-службы Омского областного суда, на этой неделе рассмотрится уголовное дело о мошенничестве и серии разбойных нападений вооруженной бандой.

Напомним, ранее стало известно, что 62-летний омич в 2017 году создал ОПГ, в состав которой вошли его 25-летний сын и трое знакомых в возрасте от 20 до 23 лет. Они обманывали бизнесменов, желающих «обналичить» деньги — убеждали жертв перечислять деньги на нужные счета, а «наличку» после перевода не отдавали. Таким способом было похищено больше 9,3 млн рублей.

Затем, в 2019 году, между сыном и отцом произошел конфликт, в результате чего отец вышел из состава группы, а его сын возглавил ее, преобразовав в вооруженную группу. Начиная с 2020 года, они похищали имущество предпринимателей, нападая на них, совершая грабежи, разбои, вымогательства.

Помимо этого, они принуждали потерпевших к даче заведомо ложных показаний.

Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали, отметили в ведомстве.

Заседание данного уголовного дела назначено на 22 декабря 2022 года.

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#Юлия Бармина#Суд#Новости#Омск#Уголовное дело#ОПГ#Кража#Разбой
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