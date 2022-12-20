В Омске отец и сын пойдут под суд за создание банды «черных обнальщиков»

Напомним, ранее стало известно, что 62-летний омич в 2017 году создал ОПГ, в состав которой вошли его 25-летний сын и трое знакомых в возрасте от 20 до 23 лет. Они обманывали бизнесменов, желающих «обналичить» деньги — убеждали жертв перечислять деньги на нужные счета, а «наличку» после перевода не отдавали. Таким способом было похищено больше 9,3 млн рублей.