Уговаривают цену не поднимать. Стоимость проезда в «маршрутках» Омска может вырасти

Муниципальные перевозчики поднимать стоимость проезда не будут. В 2023 году билет за «наличку» будет также 30 рублей для взрослых, а по карте — 25 рублей. Частные перевозчики, придерживающиеся муниципальных тарифов, тоже не собираются повышать стоимость проезда. А вот с остальными ведется диалог. Владимир Куприянов сообщил, что пока они согласны оставить ценник в 30 рублей, но вице-мэр собирается провести еще одну встречу с представителями транспортных компаний, чтобы обговорить эту готовность.