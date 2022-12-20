Уговаривают цену не поднимать. Стоимость проезда в «маршрутках» Омска может вырасти

В эфире «Monte Carlo Омск» заместитель мэра Владимир Куприянов рассказал о том, как ведутся переговоры с частными перевозчиками на тему стоимости проезда для пассажиров.
Муниципальные перевозчики поднимать стоимость проезда не будут. В 2023 году билет за «наличку» будет также 30 рублей для взрослых, а по карте — 25 рублей. Частные перевозчики, придерживающиеся муниципальных тарифов, тоже не собираются повышать стоимость проезда. А вот с остальными ведется диалог. Владимир Куприянов сообщил, что пока они согласны оставить ценник в 30 рублей, но вице-мэр собирается провести еще одну встречу с представителями транспортных компаний, чтобы обговорить эту готовность.
«Все мы люди непростые, все мы имеем свои задачи. Эти задачи не всегда полностью совпадают, но для меня отрадно, что частные перевозчики нас слышат. И, подчеркну, что мы стараемся слышать частных перевозчиков», — прокомментировал в конце обсуждения Владимир Куприянов.
Пока есть основания предполагать, что стоимость проезда в 2023 году не изменится ни у кого, хотя это и не касается частных перевозчиков на пригородных маршрутах.