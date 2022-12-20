Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Стало известно, кто стал начальником омской Госжилинспекции

Сегодня, 02:58
Фото: правительство Омской области

Александр Киреев стал новым главой омской Госжилинспекции

Александр Бурков накануне подписал документы о назначении.

Вчера, 19 декабря, губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о назначении руководителя Государственной жилищной инспекции Омской области. Новым начальником ведомства стал Александр Киреев.

До назначения он занимал пост главы департамента энергетики и коммунального комплекса омского минэнерго. Александр Киреев окончил ОмГТУ по специальности «Оборудование и технология сварочного производства».

Чиновник проработал в области ЖКХ 26 лет. С 1996 года она работал в АК «Омскэнерго». Там он занимал посты инженера первой категории, начальника сектора и начальника департамента. В 2020 году он возглавил департамент в региональном минэнерго.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омская область#Александр Киреев#Отставки и назначения#Госжилинспекция
Подпишитесь
Теперь официально. Президент Путин утвердил нового прокурора Омской области
Вчера, 15:35
Один в поле воин: омич заставил ТГК-11 перейти на удобный график, его за это уволили
Сегодня, 04:35
Омский суд не стал менять решение УФАС в деле минздрава и «НьюМедТеха»
Вчера, 11:49
Экс-начальник омской полиции Быков: «Меня осудят за провокацию, а остальным ничего!»
Вчера, 12:29
В омском минкульте прокомментировали ситуацию с винокуренным заводом
Сегодня, 04:45