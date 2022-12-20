Стало известно, кто стал начальником омской Госжилинспекции

Вчера, 19 декабря, губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о назначении руководителя Государственной жилищной инспекции Омской области. Новым начальником ведомства стал Александр Киреев.
До назначения он занимал пост главы департамента энергетики и коммунального комплекса омского минэнерго. Александр Киреев окончил ОмГТУ по специальности «Оборудование и технология сварочного производства».
Чиновник проработал в области ЖКХ 26 лет. С 1996 года она работал в АК «Омскэнерго». Там он занимал посты инженера первой категории, начальника сектора и начальника департамента. В 2020 году он возглавил департамент в региональном минэнерго.