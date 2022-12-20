Специалисты по информационной безопасности нашли способы борьбы с фейками

В текущем году Российская Федерация столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории.
Владимир Табак, гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог», рассказал о том, что свыше 60% пользователей Сети сталкиваются с фейковой информацией не реже раза в неделю. Самые популярные фейки — постановочные или архивные фото и видеозаписи, поддельная документация, преднамеренное искажение фактов. Табак отметил, что распространяемые фейки становятся с каждым разом правдоподобнее и это размывает границу пользовательского доверия к каналам коммуникации и доказывает необходимость их устранения. Об этом сообщает newsnn.ru.
В текущем году году АНО «Диалог» запустила платформу «Лапша Медиа», созданную для проверки фактов. На платформе предоставляется квалифицированная оценка фейков специалистами, ведущими СМИ и вузами.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о методах обеспечения информационной стабильности на региональном уровне. Он запустил в инфополе новый формат — каждый день губернатор выходит в прямой эфир в социальных сетях, отвечая на 10 популярных вопросов, поступивших от населения. Он уверен, что основное направление работы в кризисной ситуации — прямая коммуникация с россиянами.
По словам Татьяны Матвеевой, начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, общество начало замечать фейки, повысилась осторожность граждан при взаимодействии с информацией.
Екатерина Ларина, директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ, уверена, что необходимо включать различные площадки и привлекать новых участников к быстрой отработке фейковых публикаций с учетом высокой ответственности перед пользователями.
По мнению Андрея Лаврова, старшего директора по коммуникациям НИУ ВШЭ, университет несет большую ответственность перед населением за предоставленную информацию. Молодое поколение как значимая аудитория нуждается в форматах, повышающих его вовлеченность в работу по выявлению фейков. В частности, к данному формату можно отнести шоу с блогерами, геймифицированные приложения и образовательные публикации в социальных сетях.