Специалисты по информационной безопасности нашли способы борьбы с фейками

Владимир Табак, гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог», рассказал о том, что свыше 60% пользователей Сети сталкиваются с фейковой информацией не реже раза в неделю. Самые популярные фейки — постановочные или архивные фото и видеозаписи, поддельная документация, преднамеренное искажение фактов. Табак отметил, что распространяемые фейки становятся с каждым разом правдоподобнее и это размывает границу пользовательского доверия к каналам коммуникации и доказывает необходимость их устранения. Об этом сообщает newsnn.ru.