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Специалисты по информационной безопасности нашли способы борьбы с фейками

Сегодня, 17:35
Специалисты искали способы противодействия распространению фейковой информации на площадке МИА «Россия сегодня». Согласно данным статистики, в сравнении с прошлогодними показателями объемы недостоверной информации в интернете в этом году выросли в 6 раз.

В текущем году Российская Федерация столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории. 

Владимир Табак, гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог», рассказал о том, что свыше 60% пользователей Сети сталкиваются с фейковой информацией не реже раза в неделю. Самые популярные фейки — постановочные или архивные фото и видеозаписи, поддельная документация, преднамеренное искажение фактов. Табак отметил, что распространяемые фейки становятся с каждым разом правдоподобнее и это размывает границу пользовательского доверия к каналам коммуникации и доказывает необходимость их устранения. Об этом сообщает newsnn.ru.

В текущем году году АНО «Диалог» запустила платформу «Лапша Медиа», созданную для проверки фактов. На платформе предоставляется квалифицированная оценка фейков специалистами, ведущими СМИ и вузами.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о методах обеспечения информационной стабильности на региональном уровне. Он запустил в инфополе новый формат — каждый день губернатор выходит в прямой эфир в социальных сетях, отвечая на 10 популярных вопросов, поступивших от населения. Он уверен, что основное направление работы в кризисной ситуации — прямая коммуникация с россиянами.

По словам Татьяны Матвеевой, начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, общество начало замечать фейки, повысилась осторожность граждан при взаимодействии с информацией.  

Екатерина Ларина, директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ, уверена, что необходимо включать различные площадки и привлекать новых участников к быстрой отработке фейковых публикаций с учетом высокой ответственности перед пользователями.                                                            

По мнению Андрея Лаврова, старшего директора по коммуникациям НИУ ВШЭ, университет несет большую ответственность перед населением за предоставленную информацию. Молодое поколение как значимая аудитория нуждается в форматах, повышающих его вовлеченность в работу по выявлению фейков. В частности, к данному формату можно отнести шоу с блогерами, геймифицированные приложения и образовательные публикации в социальных сетях.

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