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Смертельное ДТП. На омской трассе рано утром столкнулись два автомобиля

Сегодня, 05:48
Фото: пресс-служба УМВД Омской области

Под Омском водитель не справился с управлением и погубил пассажирку

Омские дороги остаются небезопасным местом.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о страшном ДТП на трассе Омск — Русская поляна.

В 08:20 часов в полицию Омского района поступило сообщение о происшествии на трассе. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и предварительно установили, что 34-летний водитель Toyota не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем Subaru, за рулем которого был 46-летний мужчина.

Автомобиль Toyota двигался по трассе со стороны Омска, в салоне помимо водителя были три человека. 67-летняя пассажирка скончалась на месте, а двое мужчин 41 и 65 лет доставлены в больницу, как и оба водителя.

Сейчас полиция инициировала проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии. Напомним, что непогода продолжает усложнять движение. Только вчера ГИБДД предупреждало водителей об опасности:

Омичей предупредили об опасности. Погода способствует повышению аварийности
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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район#Смертельное ДТП#Трасса
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