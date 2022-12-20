Смертельное ДТП. На омской трассе рано утром столкнулись два автомобиля

В 08:20 часов в полицию Омского района поступило сообщение о происшествии на трассе. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и предварительно установили, что 34-летний водитель Toyota не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем Subaru, за рулем которого был 46-летний мужчина.