С головой ушел в металл. В Омске объявился бывший глава Кировского округа

Отметим, что в прошлом году Андрей Горбачев задекларировал свой доход в 2,7 млн рублей, а также гараж и квартиру в 120 кв. м. В то время как его жена заработала 19 млн рублей, а в собственности у нее 7 квартир общей площадью 448 кв. м., 3 земельных участка, одна дача и два гаража.