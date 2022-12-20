С головой ушел в металл. В Омске объявился бывший глава Кировского округа

Напомним, ранее стало известно об отставке главы Кировского округа Андрея Горбачева. Его отставка случилась после того, как мэр Омска Сергей Шелест раскритиковал состояние ряда территорий в Кировском округе.
Недавно бывший глава был замечен на совещании по капремонту. Город55 обратился за комментарием лично к Андрею Горбачеву.
«Я на совещании присутствовал, но не со стороны прокуратуры или администрации Омска, а как представитель обычной частной кампании. Названия ее я вам говорить не буду, но скажу, что она работает в области металлургии. Я там работаю уже некоторое время, ведь в свое время учился в Политехе, поэтому, в этой работе понимаю», — рассказал Городу55 Андрей Горбачев.
Отметим, что в прошлом году Андрей Горбачев задекларировал свой доход в 2,7 млн рублей, а также гараж и квартиру в 120 кв. м. В то время как его жена заработала 19 млн рублей, а в собственности у нее 7 квартир общей площадью 448 кв. м., 3 земельных участка, одна дача и два гаража.