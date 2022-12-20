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С головой ушел в металл. В Омске объявился бывший глава Кировского округа

Сегодня, 10:42
Фото: Личная страница во "ВКонтакте" Андрея Горбачева

Бывший глава Кировского округа Омска официально перешел на новую работу

Андрея Горбачева заметили на совещании по капремонту с участием прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно об отставке главы Кировского округа Андрея Горбачева. Его отставка случилась после того, как мэр Омска Сергей Шелест раскритиковал состояние ряда территорий в Кировском округе.

Недавно бывший глава был замечен на совещании по капремонту. Город55 обратился за комментарием лично к Андрею Горбачеву.

«Я на совещании присутствовал, но не со стороны прокуратуры или администрации Омска, а как представитель обычной частной кампании. Названия ее я вам говорить не буду, но скажу, что она работает в области металлургии. Я там работаю уже некоторое время, ведь в свое время учился в Политехе, поэтому, в этой работе понимаю», — рассказал Городу55 Андрей Горбачев.

Отметим, что в прошлом году Андрей Горбачев задекларировал свой доход в 2,7 млн рублей, а также гараж и квартиру в 120 кв. м. В то время как его жена заработала 19 млн рублей, а в собственности у нее 7 квартир общей площадью 448 кв. м., 3 земельных участка, одна дача и два гаража.

В Омске глава Кировского округа ушел в отставку после критики мэра
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#Общество#Новости#Омск#Омская область#Глава округа#Экс-чиновник#Юлия Бармина
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