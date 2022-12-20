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Posted 20 декабря 2022, 08:00

Published 20 декабря 2022, 08:00

Modified 23 декабря 2022, 08:02

Updated 23 декабря 2022, 08:02

Путин отметил развитие торгово-экономических отношений РФ и Белоруссии

20 декабря 2022, 08:00
В ходе переговоров с Президентом Белоруссии российский президент заявил: «Хочу отметить, что в прошлом году, ещё в 2021-м, мы сделали очень хороший рывок в развитии торгово-экономических связей».

По словам Владимира Путина, товарооборот между РФ и Белоруссией вырос на треть и достиг 38 миллиардов долларов, пишет RT.

«Но за девять, десять месяцев текущего года он вырос еще на 10% к базе прошлого года», — заметил российский лидер.

По мнению Путина, в 2022 году ожидается достижение нового рекорда - 40 млрд долларов торгового оборота.

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