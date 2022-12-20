Путешествие Донкихотов продолжается

И это опять очередное путешествие. Путешествие в 1890 году известного русского писателя Антона Чехова через всю Сибирь на остров Сахалин.
Что же заставило тридцатилетнего человека, организм которого уже подтачивала коварная чахотка, по бездорожью, в дождь, в снег и холод отправиться на перекладных на самый край света? Прямо на этот вопрос Чехов никогда не отвечал: полушутя отмахивался, мол, едет «встряхнуться от скуки».
Свою поездку Чехов назвал «конно-лошадиным странствием». Он и не предполагал, сколько тяжелых испытаний предстоит ему пережить в пути. «Сколько раз я ломал повозку, сколько вёрст прошёл пешком, сколько клякс было на моей физиономии и на платье! Я не ехал, а полоскался в грязи!», — напишет писатель после.
Результатом поездки Чехова станут сибирские очерки и, конечно же, научно-художественный трактат «Остров Сахалин». Книга вызвала широкий общественный резонанс. Был доволен своей работой и сам Чехов, что с ним, взыскательным художником, случалось крайне редко. Он был горд тем, что в его «литературном гардеробе» висит и этот жёсткий «арестантский халат».
Обо всем этом и многом другом уже в эту среду 21 декабря в программе «Отчизна Дон Кихотов» на «12 канале».
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