Путешествие Донкихотов продолжается

Свою поездку Чехов назвал «конно-лошадиным странствием». Он и не предполагал, сколько тяжелых испытаний предстоит ему пережить в пути. «Сколько раз я ломал повозку, сколько вёрст прошёл пешком, сколько клякс было на моей физиономии и на платье! Я не ехал, а полоскался в грязи!», — напишет писатель после.