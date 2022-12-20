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Политолог Сунь: США не уступят Евросоюзу в вопросе субсидий в рамках закона IRA

Сегодня, 07:39
Власти Соединенных Штатов не намерены уступать лидерам Европейского союза в вопросе субсидий в рамках спорного закона IRA, предусматривающего снижение инфляции. Об этом заявила китайский политолог Сунь Яньхун.

Эксперт выразила мнение о том, что дискриминационная промышленная политика официального Вашингтона направлена на реализацию нового нашумевшего закона, пишет Pravda.Ru.

По словам Яньхун, Евросоюзу глобальная торговая война не нужна. Европейские государства по-прежнему рассчитывают на то, что предложенный к принятию законопроект будет тщательно пересмотрен, убеждена политолог.

Между тем, осталось крайне мало времени, а потому невелика вероятность того, что правительство США пойдет на уступки Евросоюзу, подчеркнула Яньхун.

Власти США стремятся к поддержке отечественной электромобильной промышленности, но в Европе эта отрасль чересчур велика. Именно по этой причине если автомобильные компании Евросоюза станут участницами программы субсидирования, то Белому дому не удастся добиться амбициозной цели, звучащей как "США прежде всего", резюмировала китайский политолог. 

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