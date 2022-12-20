Политолог Сунь: США не уступят Евросоюзу в вопросе субсидий в рамках закона IRA

Власти США стремятся к поддержке отечественной электромобильной промышленности, но в Европе эта отрасль чересчур велика. Именно по этой причине если автомобильные компании Евросоюза станут участницами программы субсидирования, то Белому дому не удастся добиться амбициозной цели, звучащей как "США прежде всего", резюмировала китайский политолог.