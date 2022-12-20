Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Подарок для мошенников, лучший вытрезвитель и рост заболеваемости. Омск во вторник

Сегодня, 14:01
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омичка хотела подарить дочери на Новый год щенка. Она нашла в интернете продавца, однако женщина объявила, что живет в Тюкалинске и сможет доставить щенка только с помощью курьера. Омичка согласилась, перевела деньги, но злоумышленница заявила об ошибке и сказала, что для возврата средств на карте должна быть сумма равная сумме перевода. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 14,9 тыс рублей.

Подарок не удался. Покупка щенка привела омичку в лапы мошенников
Узнать подробнее

Новость № 2. Омский вытрезвитель вошел в число самых лучших и эффективных по стране. В отделении есть три комнаты для сна и отдыха, кабинет первичного приема, медицинский кабинет, пост охраны, комнаты для хранения вещей и бытовых нужд. За полгода существования вытрезвителя там побывали уже 1,5 тыс омичей.

Курорт для самых пьяненьких. Омский вытрезвитель оказался лучшим в стране
Узнать подробнее

Новость № 3. С 12 декабря по 18 декабря было зарегистрировано 28 тыс случаев заболевания ОРВИ — это почти на 10 тыс больше, чем на прошлой неделе. Люди заражаются вирусами не гриппозной этиологии, вирусы гриппа и COVID-19. Вирусы гриппа составляют 45,9%, а вирусы не гриппозной этиологии — 48,6%.

Болезнь набирает обороты. Заболеваемость ОРВИ в Омске увеличилась почти на 70%
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Мошенник#Уголовное дело#Вытрезвитель#Болезнь#Грипп#ОРВИ#Алкоголь
Подпишитесь
«Установить невозможно»: были ли выбросы в 292 ПДК фенола в реке, дошедшие до Омска
Сегодня, 06:35
Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему
Сегодня, 09:19
Чем дышали омичи. За 2021 год в воздух Омска выбросили 130,2 тысяч тонн «химии»
Сегодня, 07:59
С головой ушел в металл. В Омске объявился бывший глава Кировского округа
Сегодня, 10:42
Один в поле воин: омич заставил ТГК-11 перейти на удобный график, его за это уволили
Сегодня, 04:35
Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова
Сегодня, 06:45