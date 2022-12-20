Новость № 1. Омичка хотела подарить дочери на Новый год щенка. Она нашла в интернете продавца, однако женщина объявила, что живет в Тюкалинске и сможет доставить щенка только с помощью курьера. Омичка согласилась, перевела деньги, но злоумышленница заявила об ошибке и сказала, что для возврата средств на карте должна быть сумма равная сумме перевода. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 14,9 тыс рублей.
Новость № 2. Омский вытрезвитель вошел в число самых лучших и эффективных по стране. В отделении есть три комнаты для сна и отдыха, кабинет первичного приема, медицинский кабинет, пост охраны, комнаты для хранения вещей и бытовых нужд. За полгода существования вытрезвителя там побывали уже 1,5 тыс омичей.
Новость № 3. С 12 декабря по 18 декабря было зарегистрировано 28 тыс случаев заболевания ОРВИ — это почти на 10 тыс больше, чем на прошлой неделе. Люди заражаются вирусами не гриппозной этиологии, вирусы гриппа и COVID-19. Вирусы гриппа составляют 45,9%, а вирусы не гриппозной этиологии — 48,6%.