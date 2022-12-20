Новость № 1. Омичка хотела подарить дочери на Новый год щенка. Она нашла в интернете продавца, однако женщина объявила, что живет в Тюкалинске и сможет доставить щенка только с помощью курьера. Омичка согласилась, перевела деньги, но злоумышленница заявила об ошибке и сказала, что для возврата средств на карте должна быть сумма равная сумме перевода. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 14,9 тыс рублей.