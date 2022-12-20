Первый выпуск «Овертайма» в Новом году — в прямом эфире!

— Ни разу за 27 лет наша творческая группа не брала паузу на время новогодне-рождественских каникул, — говорит журналист Андрей Блохин, стоявший у истоков проекта. — Ведь хоккей не знает выходных и каникул. Расслабишься — значит, пропустишь что-то важное. В этом отношении мы берем пример с недавнего тренера «Авангарда» Боба Хартли. За 4 года работы с омской командой канадский наставник взял себе всего 4 дня на отдых. И все они приходились на 1 января. Второго числа в восемь утра главный «гудджобовец» мирового хоккея был уже на работе.