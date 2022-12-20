Первый выпуск «Овертайма» в Новом году — в прямом эфире!

Её авторы ведут омскую хоккейную летопись с 1995 года и их задача — не пропустить ни одного матча, ни одного события, ни одного дня из насыщенной «авангардовской» истории.
— Ни разу за 27 лет наша творческая группа не брала паузу на время новогодне-рождественских каникул, — говорит журналист Андрей Блохин, стоявший у истоков проекта. — Ведь хоккей не знает выходных и каникул. Расслабишься — значит, пропустишь что-то важное. В этом отношении мы берем пример с недавнего тренера «Авангарда» Боба Хартли. За 4 года работы с омской командой канадский наставник взял себе всего 4 дня на отдых. И все они приходились на 1 января. Второго числа в восемь утра главный «гудджобовец» мирового хоккея был уже на работе.
В начале 2023 года обновленный «Овертайм» не изменит своим давним традициям. Работа в полную силу для зрителей с первых чисел января.
5-го числа сразу после окончания на 12 канале трансляции из Новосибирска хоккейного матча «Сибирь» — «Авангард» в прямой эфир выйдет первый выпуск «Овертайма». Максим Гречанин, Петр Смольников и Андрей Блохин обсудят все подробности сибирского дерби и также поговорят о матче ВХЛ с участием «Омских Крыльев», который пройдет в тот же день несколькими часами раньше.
Творческая группа готовит немало сюрпризов для зрителей в первых выпусках Нового 2023 года.
— За все время существования программы лишь один раз новогодний телевизионный «блин» у «Овертайма» вышел комом, — вспоминает Андрей Блохин, — Дело было в самом конце декабря 1997 года. В этот день «Авангард» играл матч, который не транслировался по телевидению. Мы решили сделать сюрприз болельщикам, снять на камеру эту игру от и до с моими комментариями, потом на такси привезти кассету с записью хоккея на телецентр и оттуда дать в эфир. Трансляция с задержкой на пару часов.
Это был мой первый комментарий хоккея в жизни. Я очень волновался. Отработал, сел в такси и только подьехав к телецентру, понял, что забыл запись в СКК. Вернулся обратно, а кассеты и след простыл…
Этот случай послужил мне уроком на всю оставшуюся карьеру. Дальше все сюрпризы «под елочку» от «Овертайма» были и будут только позитивными!
Программа «Овертайм» выходит на 12 канале каждый четверг в 20:00.
Все выпуски проекта доступны по ссылке —