Омский перевозчик «забыл» заплатить 30 млн налоговых рублей

По версии следователей, подозреваемые отвечали за бухучет и уплату налогов, и специально с января 2017 года по декабрь 2019 года уклонились от уплаты налогов организации. В общей сложности компании удалось сэкономить порядка 30 млн рублей. Эти деньги исключили из налоговых деклараций, добавив в документы заведомо ложные сведения.