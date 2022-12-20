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Омский перевозчик «забыл» заплатить 30 млн налоговых рублей

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI

Руководство омской транспортной фирмы уличили в уклонении от уплаты налогов

По информации Города55, уголовное дело завели в отношении работников ООО «Транспортная компания «Компас».

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Пока дело возбудили в отношении неустановленных лиц некой частной транспортной компании.

Как выяснил Город55, речь идет об ООО «Транспортная компания «Компас». Об этом сообщил осведомленный источник в омской налоговой. Владельцем компании значится некто Вячеслав Зайцев. Человек с таким же именем фигурировал в деле об ограблении омской стюардессы — мужчина был одним из отправителей денег.

По версии следователей, подозреваемые отвечали за бухучет и уплату налогов, и специально с января 2017 года по декабрь 2019 года уклонились от уплаты налогов организации. В общей сложности компании удалось сэкономить порядка 30 млн рублей. Эти деньги исключили из налоговых деклараций, добавив в документы заведомо ложные сведения.

Отмечается, что сейчас в офисе и по месту жительства подозреваемых изъяты технические средства, документация. Также проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, добавили в СКР.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Предприятие#Налоги#Уголовное дело
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