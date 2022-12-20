Омские школьники рискуют массово не закончить четверть из-за гриппа и ОРВИ

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила, что полностью закрылись в регионе уже 29 школ и 15 детских садов. Не посещают образовательные учреждения школьники из 1660 классов в других 170 школах и малыши из 244 групп в 112 детских садах. Если умножить количество закрытых классов и на среднее количество учащихся, то цифры выходят безрадостные. Получится, что на карантине находится больше 40 тысяч одних только школьников.
Родителей просят быть особенно внимательными к здоровью детей, как своих, так и чужих, и не отправлять ребенка в школу или садик с признаками простуды. Руководителям образовательных учреждений напомнили о необходимости соблюдений санитарного законодательства. Нужно не только не принимать детей с признаками гриппа или ОРВИ, но и своевременно проверять вентиляционные системы, обеспечивать положенный микроклимат, соблюдать режимы проветривания, уборки и дезинфекции помещений.
Напомним, что 5 дней назад на карантине были 1369 классов и 241 группа в детских садах. Пока заболеваемость продолжает расти.