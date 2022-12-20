Омские школьники рискуют массово не закончить четверть из-за гриппа и ОРВИ

Родителей просят быть особенно внимательными к здоровью детей, как своих, так и чужих, и не отправлять ребенка в школу или садик с признаками простуды. Руководителям образовательных учреждений напомнили о необходимости соблюдений санитарного законодательства. Нужно не только не принимать детей с признаками гриппа или ОРВИ, но и своевременно проверять вентиляционные системы, обеспечивать положенный микроклимат, соблюдать режимы проветривания, уборки и дезинфекции помещений.