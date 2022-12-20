Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омские школьники рискуют массово не закончить четверть из-за гриппа и ОРВИ

Сегодня, 11:20
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области на карантин отправилось больше 40 тысяч детей

Школы и детские сады в Омской области продолжают закрываться из-за вспышек гриппа и ОРВИ.

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила, что полностью закрылись в регионе уже 29 школ и 15 детских садов. Не посещают образовательные учреждения школьники из 1660 классов в других 170 школах и малыши из 244 групп в 112 детских садах. Если умножить количество закрытых классов и на среднее количество учащихся, то цифры выходят безрадостные. Получится, что на карантине находится больше 40 тысяч одних только школьников.

Родителей просят быть особенно внимательными к здоровью детей, как своих, так и чужих, и не отправлять ребенка в школу или садик с признаками простуды. Руководителям образовательных учреждений напомнили о необходимости соблюдений санитарного законодательства. Нужно не только не принимать детей с признаками гриппа или ОРВИ, но и своевременно проверять вентиляционные системы, обеспечивать положенный микроклимат, соблюдать режимы проветривания, уборки и дезинфекции помещений.

Напомним, что 5 дней назад на карантине были 1369 классов и 241 группа в детских садах. Пока заболеваемость продолжает расти.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Омской области
Заболеваемость растет. Омские школы и детсады активно закрывают на карантин
Узнать подробнее
#Общество#Город#Карантин#ОРВИ#Грипп#Заболеваемость#Школьники#Детские сады#Новости#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Дети#Дарья Зыкова
Подпишитесь
«Установить невозможно»: были ли выбросы в 292 ПДК фенола в реке, дошедшие до Омска
Сегодня, 06:35
Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему
Сегодня, 09:19
Чем дышали омичи. За 2021 год в воздух Омска выбросили 130,2 тысяч тонн «химии»
Сегодня, 07:59
С головой ушел в металл. В Омске объявился бывший глава Кировского округа
Сегодня, 10:42
Один в поле воин: омич заставил ТГК-11 перейти на удобный график, его за это уволили
Сегодня, 04:35
Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова
Сегодня, 06:45