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Омичи стали меньше пить пиво и переключились на крепкий алкоголь

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
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Однако объемов пенного напитка, выпитого только за три квартала текущего года, хватит, чтобы наполнить почти 25 бассейнов олимпийского размера.

По информации Росалкогольреулирования, за три квартала текущего года в Омской области в рознице было продано, считай употреблено, 61.3 млн литров пива.  Этого объема хватило бы, чтобы наполнить 24.5 плавательных бассейна олимпийского размера в каждый из которых входит порядка 2.5 млн литров.

Между тем годом ранее в аналогичный период жители Омской области любили хмельной напиток чуточку сильнее. Так, за три квартала 2021 года было выпито почти на 300 тысяч литров больше, чем нынче.

Вообще, в 2022 году вкусовые предпочтения омичей переметнулись в сторону крепкого алкоголя. Например, доля продаж водки с октября 2021 по октябрь нынешнего года увеличилась на 11.4%, коньяка на 4.6%.

#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Россия#Статистика#Алкоголь#Пиво#Василий Попов
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