Омичи стали меньше пить пиво и переключились на крепкий алкоголь

По информации Росалкогольреулирования, за три квартала текущего года в Омской области в рознице было продано, считай употреблено, 61.3 млн литров пива. Этого объема хватило бы, чтобы наполнить 24.5 плавательных бассейна олимпийского размера в каждый из которых входит порядка 2.5 млн литров.
Между тем годом ранее в аналогичный период жители Омской области любили хмельной напиток чуточку сильнее. Так, за три квартала 2021 года было выпито почти на 300 тысяч литров больше, чем нынче.
Вообще, в 2022 году вкусовые предпочтения омичей переметнулись в сторону крепкого алкоголя. Например, доля продаж водки с октября 2021 по октябрь нынешнего года увеличилась на 11.4%, коньяка на 4.6%.