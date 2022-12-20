Омичи стали меньше пить пиво и переключились на крепкий алкоголь

По информации Росалкогольреулирования, за три квартала текущего года в Омской области в рознице было продано, считай употреблено, 61.3 млн литров пива. Этого объема хватило бы, чтобы наполнить 24.5 плавательных бассейна олимпийского размера в каждый из которых входит порядка 2.5 млн литров.