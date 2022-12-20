Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему

Подытожим. Итак, что же мы увидели – жители Омской области, судя по цифрам, в текущем году стали больше употреблять алкогольных напитков. При этом перекос пошел в сторону крепкого спиртного: в плюсе водка и коньяк, а также дешевые и доступные слабоалкогольные напитки с крепостью до 9 градусов. А вот вино и пиво, как по продажам, так и по производству, просели, и такой тренд наблюдается не только в нашем регионе, а в целом по стране.