Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему

По данным Росалкогольрегулирования с января по ноябрь текущего года объем продаж алкогольных напитков, правда, без учета пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, по сравнению с 2021 года вырос на 3.4% до 193.323 млн декалитров. Переводим в литры и получаем, что за 11 месяцев россияне употребили более 1.9 млрд литров крепкого спиртного и различных вин. В свою очередь Город55 решил проанализировать ситуацию с горячительными напитками в Омской области, чтобы понять, а стали ли омичи пить больше.
Стаканчики да рюмочки
Начнем, пожалуй, с крепкого алкоголя, куда, как мы уже упоминали, статистики традиционно не включают пиво, напитки на его основе, а также сидр, пуаре и медовоху.
За период с января по ноябрь текущего года в рознице в Омской области было продано почти 17.6 млн литров таких напитков, что на 506,8 тысяч литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банально переведем это в традиционную тару объемом в 0.5 литра и получим, что омичами было куплено и выпито на 1.01 млн бутылок больше.
Только за третий квартал 2022 года (июль, август и сентябрь), по данным Росалкогольрегулирования, жители региона прикупили 2.4 млн литров крепких спиртных напитков, опередив аналогичные показатели года прошлого на 217.6 тысяч литров. Что весьма существенно.
Водка вину тетка
Впереди планеты всей по покупкам, считай по употреблению, оказался традиционный русский напиток крепостью в 40 градусов, — водка. За 11 месяцев в руки жителям Омской области ушло около 6 млн литров «бельнькой», что на 1.2 млн бутылок больше, чем годом ранее.
Вторую строчку предпочтений у омичей заняло вино, вот только пить его по сравнению с 2021 годом стали меньше. Падение составило примерно 27.4 тысяч литров.
Замыкают тройку вина игристые и шампанские: с января по ноябрь в магазинах и заведениях общепита продали почти 1.4 млн литров, что на 62.3 литра больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Далее идут вина фруктовые (плодовые) и коньяк, который тоже довольно-таки прибавил по сравнению с прошлым годом: за 11 месяцев текущего было реализовано 912.7 тысяч литров этого напитка, что почти на 91.3 тысячи бутылок больше.
Если б было море пива…
Море, не море, а за 11 месяцев 2022 года в омской рознице было продано 61.3 млн литров пива. Этого объема хватило бы, чтобы наполнить 24,5 плавательных бассейнов олимпийского размера.
Тем временем, по данным официальной статистики, цифры у хмельного напитка чуть скромнее, чем годом ранее, — падение почти на 300 тысяч литров.
А вот пивные напитки, куда входят и слабоалкогольные коктейли, напротив улучшили свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 840.3 тысячи литров. Учитывая, что такой алкоголь зачастую разливают в тару объем 1.5 литра, то в ней и посчитаем, — переводим и получаем плюсом около 560.2 тысяч «полторашек».
Увеличились и продажи сидра, пуаре и медовухи. С января – по ноябрь текущего года было выпито 630.5 тысяч литров, что на больше почти на 106.5 тысячи литров, чем в 2021 году.
Спрос рождает предложение
От потребителей не отстают и производители, которые на порядок увеличили выпуск практически всей алкогольной продукции. Так, за 11 месяцев 2022 года в Омской области было отгружено почти 37 млн литров алкогольных напитков (без учета пива и пивных напитков, пуаре, сидра и медовухи), что больше аналогичного периода 2021 года на 7 млн литров. Львиная доля из текущей отгрузки, — около 33 млн литров, пришлась на водку.
Что касается пива и пивных напитков, то за три квартала текущего года омские производители выпустили почти 275 млн литров и, как и в розничных продажах, сбавили обороты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — минус 4 млн литров.
А что у соседей?
Для сравнения заглянем к ближайшим соседям, — в Новосибирскую область. Наибольший рост по продажам и тут и там показали слабоалкогольные напитки, крепостью до 9 градусов. У новосибирцев показатели по сравнению с прошлым годом (взят период с октября по октябрь – прим. ред.) подскочили аж на 78.3%, в Омской области чуточку скромнее – 74.8%.
Между тем омичи обогнали соседей по употреблению водки – 11.4% против 7.2%, однако жители Новосибирской области больше предпочитают коньяк и игристые вина с шампанским: рост в 5.3% и 11.2% соответственно. Омская область по этим показателям прибавила 4.6% и 3.8%.
А вот по вину с ближайшими соседями у нас почти равные предпочтения, - падение зафиксировано и там и там: в Омской области на 0.2%, в Новосибирской – на 1.3%.
«Кто виноват?» и «Что делать?»
Ответить на вечные вопросы русской действительности мы попросили руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадима Дробиза.
«Да, продажи алкоголя в рознице, в барах, ресторанах и кафе растут. Правда, «просело» пиво и немного вино, но это не критично, а вот крепкие спиртные напитки, можно сказать, бьют рекорды. Кто виноват? Кризис – социальный, экономический, психологический, санкции, идет спецоперация, недавно прошла частичная мобилизация, и все это варится в одном котле. Так уж получается, что в кризисные периоды всегда и везде растет потребление алкоголя, причем исключительно крепкого, а продажи пива и вина, наоборот, падают, что мы, собственно, сейчас и наблюдаем», — поясняет Вадим Дробиз.
Объяснили эксперт и небывалый рост слабоалкогольных напитков с крепостью, которая не превышает 9 градусов.
«Тут тоже все просто: газированный, сладкий, вкусный, максимально демократичный и относительно дешевый напиток, да еще и подходит, как дамам, так и кавалерам, отсюда и небывалый спрос», — считает Дробиз.
При этом в приличном росте продаж крепкого алкоголя эксперт не видит ничего страшного и ужасного.
«Что делать? Да, ничего не надо делать – ничего страшного и ужасного не произошло. Сейчас на алкогольном рынке классический кризисный вариант и всего-то. Смотрите, ну пил раньше условный гражданин перед ужином 100 грамм водки или коньяка, а сейчас психологически, эмоционально, социально вымотался, устал, потому и выпивает 200 грамм, вот и все. Нет в этом никакой трагедии, ни кто не спивается, и страна не летит в алкоголизм», — уверен руководитель «ЦИФРРА».
По заверениям Дробиза, сейчас алкогольный рынок попросту подвержен внешним, в том числе и геополитическим, факторам, уйдут они, изменятся и предпочтения потребителей.
Несколько другие причины, почему омичи «переметнулись» в строну крепкого алкоголя, назвал доктор социологических наук, профессор ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Олег Рой.
«Еще недавно, наоборот, была тенденция на сокращение потребления крепкого алкоголя, которая, по моему мнению, в-первую очередь была обусловлена ростом цен, – просто многие увлеклись самогоноварением и ушли в ту нишу. Собственно, сейчас рост, это как раз следствие того сокращения: получился, так называемый эффект базы, когда снижение неизменно провоцирует подъем в дальнейшем», – считает Олег Рой.
А вот вторая причина, которую назвал профессор, до нельзя схожа с выводами предыдущего эксперта.
«Второй момент нынешнего увеличения потребления крепких спиртных напитков чисто психологический, - тревожные времена, кризис, усталость, тревога, непонятные и неизвестные ожидания. Но все эти тенденции волнообразны, – то вверх, то вниз. К тому же у нас есть очень жесткий регулятор – это цены, а точнее их рост. С 1 января опять увеличат акцизы, пойдет снижение спроса и сократится потребление. Так что перевес крепкого алкоголя сейчас, это не повод для тревоги», – уверен экономист.
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Подытожим. Итак, что же мы увидели – жители Омской области, судя по цифрам, в текущем году стали больше употреблять алкогольных напитков. При этом перекос пошел в сторону крепкого спиртного: в плюсе водка и коньяк, а также дешевые и доступные слабоалкогольные напитки с крепостью до 9 градусов. А вот вино и пиво, как по продажам, так и по производству, просели, и такой тренд наблюдается не только в нашем регионе, а в целом по стране.
По мнению экспертов, ничего страшного и сверхординарного в этом нет, - просто кризисные времена внесли свою лепту и изменили алкогольные предпочтения у омичей. И этот процесс рано или поздно пойдет на убыль, так сказать, устаканится.