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Омича отправили в колонию-поселение за трагическую смерть девушки с ДТП

Сегодня, 08:05
Фото: 1MI

Омича отправили в колонию на пять лет за смерть пассажирки

Нетрезвый мужчина ехал за рулем, когда вылетел в кювет и перевернулся.

В Омской области вынесли приговор водителю, по вине которого погибла пассажирка. Трагедия произошла 13 августа 2022 года. Нетрезвый мужчина ехал по дороге в сторону села Максимовка Шербакульского района.

Он проехал мимо знака «Начало населенного пункта» со скоростью 171 км/ч и проигнорировал установленный скоростной режим в 60 км/ч. После чего съехал в кювет и опрокинулся.

В момент аварии в салоне находилась 19-летняя девушка. В результате аварии она получила тяжелые травмы, а на следующий день скончалась в больнице. Водитель признал вину и раскаялся.

Подсудимого признали виновным, его отправили в колонию-поселение сроком на пять лет. Также ему запретили садиться за руль в течение двух с половиной лет.

#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Прокуратура#Уголовное дело#Приговор#Смертельное ДТП#Вероника Жукова
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