Омича отправили в колонию-поселение за трагическую смерть девушки с ДТП

В Омской области вынесли приговор водителю, по вине которого погибла пассажирка. Трагедия произошла 13 августа 2022 года. Нетрезвый мужчина ехал по дороге в сторону села Максимовка Шербакульского района.
Он проехал мимо знака «Начало населенного пункта» со скоростью 171 км/ч и проигнорировал установленный скоростной режим в 60 км/ч. После чего съехал в кювет и опрокинулся.
В момент аварии в салоне находилась 19-летняя девушка. В результате аварии она получила тяжелые травмы, а на следующий день скончалась в больнице. Водитель признал вину и раскаялся.
Подсудимого признали виновным, его отправили в колонию-поселение сроком на пять лет. Также ему запретили садиться за руль в течение двух с половиной лет.