Новый очаг болезни. В Омской области ввели карантин из-за опасного вируса

По данным официального Интернет-портала правовой информации, на территории Горьковского района обнаружили очаги лейкоза крупного рогатого скота.
Приказ «Об установлении ограничительных мероприятий…» подписал начальник ГУ ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.
Очаги болезни обнаружили в границах животноводческих ферм ООО «Колос», ООО «Алексеевское» и КФХ Кесов А.Г. В связи с этим на территории ферм, а также на прилегающих территориях введен карантин до 1 ноября 2023 года.
На время ограничительных мероприятий запрещается: вывоз животных (за исключением вывоза животных на убой), посещение территории посторонними лицами, совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках больных и здоровых животных, сбор в общую емкость молока больных и здоровых животных, совместный выпас больных и здоровых животных.
Помимо этого, на территории неблагополучных пунктов запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, аукционов и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.
Напомним, ранее очаг лейкоза крупного рогатого скота обнаружили на территории Муромцевского района. Там карантин также продлится до 1 ноября следующего года.