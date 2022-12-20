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Новый очаг болезни. В Омской области ввели карантин из-за опасного вируса

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
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На трех фермах Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

Карантин на территории Горьковского района продлится до 1 ноября 2023 года.

По данным официального Интернет-портала правовой информации, на территории Горьковского района обнаружили очаги лейкоза крупного рогатого скота.

Приказ «Об установлении ограничительных мероприятий…» подписал начальник ГУ ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

Очаги болезни обнаружили в границах животноводческих ферм ООО «Колос», ООО «Алексеевское» и КФХ Кесов А.Г. В связи с этим на территории ферм, а также на прилегающих территориях введен карантин до 1 ноября 2023 года.

На время ограничительных мероприятий запрещается: вывоз животных (за исключением вывоза животных на убой), посещение территории посторонними лицами, совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках больных и здоровых животных, сбор в общую емкость молока больных и здоровых животных, совместный выпас больных и здоровых животных.

Помимо этого, на территории неблагополучных пунктов запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, аукционов и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.

Напомним, ранее очаг лейкоза крупного рогатого скота обнаружили на территории Муромцевского района. Там карантин также продлится до 1 ноября следующего года.

В Омской области обнаружили новый очаг опасной болезни
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#Юлия Бармина#Происшествия#Касается каждого#Новости#Горьковский район#Омская область#Каратин#Корова#Болезнь#Лейкоз КРС
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