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Мэр Новосибирска потребовал заниматься уборкой снега круглые сутки

Сегодня, 11:06
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельного аппаратного совещания дал задание своим подчиненным заниматься уборкой снега круглосуточно.

Как сообщает fedpress.ru, это он связал с тем, что раньше снег можно было успеть убрать ночью. А теперь он будет сыпать сутками беспрерывно. И в городе возникают пробки в 10 баллов из-за заснеженных дорог.

Он согласился с предложением убирать улицы сразу тремя машинами, чтобы таким образом разом чистилась вся проезжая часть. При этом полиция должна помочь с уборкой на тех улицах, обочины которых заставлены транспортом. По словам мэра, бюджет города позволяет купить дополнительную уборочную технику.

Еще он дал задание управляющим организациям лучше убирать дворы, где чаще всего падают и получают травмы люди.



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