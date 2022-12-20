Лидеры стран Евросоюза договорились о лимите цены на российский газ

Напомним, министр по вопросам энергетики Нидерландов Роб Йеттен ранее выступил с заявлением, в котором указал на риски для газоснабжения, которые несет в себе решение ЕС ввести потолок цен на российское «голубое» топливо. Именно в связи с вероятными проблемами Нидерланды отказались от поддержки инициативы о лимите на стоимость энергетического ресурса в ее текущем виде, резюмировал Йеттен.