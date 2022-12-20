Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Лидеры стран Евросоюза договорились о лимите цены на российский газ

Сегодня, 07:31
Руководители энергетических ведомств государств Европейского союза пришли к договоренности об установлении лимита стоимости российского природного газа. Соглашение предусмотрено механизмом коррекции глобального сырьевого рынка.

Общественная служба новостей пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Минэнерго Мальты Мириам Далли.

«Мы продолжим следить за ситуацией, особенно когда говорим о ценовом лимите, установленном на уровне 180 евро за МВт·ч», — констатировала министр.

По словам Далли, участники переговорного процесса пришли к единому мнению о том, что механизм коррекции мирового рынка необходимо запускать незамедлительно, как только это будет возможно.

Далли заявила также о том, что каждая страна Европы была не против компромисса. Официальные представители Министерств энергетики государств ЕС четко понимают, что объединению необходим механизм, ориентированный на урегулирование ситуации на глобальном газовом рынке.

Напомним, министр по вопросам энергетики Нидерландов Роб Йеттен ранее выступил с заявлением, в котором указал на риски для газоснабжения, которые несет в себе решение ЕС ввести потолок цен на российское «голубое» топливо. Именно в связи с вероятными проблемами Нидерланды отказались от поддержки инициативы о лимите на стоимость энергетического ресурса в ее текущем виде, резюмировал Йеттен.

 

Подпишитесь
«Установить невозможно»: были ли выбросы в 292 ПДК фенола в реке, дошедшие до Омска
Сегодня, 06:35
Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему
Сегодня, 09:19
Чем дышали омичи. За 2021 год в воздух Омска выбросили 130,2 тысяч тонн «химии»
Сегодня, 07:59
С головой ушел в металл. В Омске объявился бывший глава Кировского округа
Сегодня, 10:42
Один в поле воин: омич заставил ТГК-11 перейти на удобный график, его за это уволили
Сегодня, 04:35
Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова
Сегодня, 06:45