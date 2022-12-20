Лидеры стран Евросоюза договорились о лимите цены на российский газ

Общественная служба новостей пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Минэнерго Мальты Мириам Далли.
«Мы продолжим следить за ситуацией, особенно когда говорим о ценовом лимите, установленном на уровне 180 евро за МВт·ч», — констатировала министр.
По словам Далли, участники переговорного процесса пришли к единому мнению о том, что механизм коррекции мирового рынка необходимо запускать незамедлительно, как только это будет возможно.
Далли заявила также о том, что каждая страна Европы была не против компромисса. Официальные представители Министерств энергетики государств ЕС четко понимают, что объединению необходим механизм, ориентированный на урегулирование ситуации на глобальном газовом рынке.
Напомним, министр по вопросам энергетики Нидерландов Роб Йеттен ранее выступил с заявлением, в котором указал на риски для газоснабжения, которые несет в себе решение ЕС ввести потолок цен на российское «голубое» топливо. Именно в связи с вероятными проблемами Нидерланды отказались от поддержки инициативы о лимите на стоимость энергетического ресурса в ее текущем виде, резюмировал Йеттен.