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Курс доллара на Московской торговой бирже вырос до 68 рублей

Сегодня, 07:31
На открытии торговой сессии на Московской бирже во вторник, 20 декабря, доллар подорожал на 28 копеек к показателю, зафиксированному на момент закрытия предыдущих торгов.

На данный момент доллар стоит 68 рублей. Евро в свою очередь прибавил 16 копеек и достиг уровня в 72,3 рубля, пишет Общественная служба новостей. Юань поднялся в цене на 3,2 копейки, и он торгуется сейчас по 9,689 рубля.

В понедельник, 19 декабря, доллар на Московской торговой бирже превышал значение в 68 рублей. Рыночные эксперты подчеркнули, что такое произошло впервые с 11 мая уходящего года.

Предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов ранее выступил с заявлением о том, что рубль в обозримой перспективе будет ослабевать, но несущественно. Эксперт прогнозирует, что национальная валюта России начнет дешеветь, если всемирной экономике удастся миновать рецессию.

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