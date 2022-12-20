Курс доллара на Московской торговой бирже вырос до 68 рублей

На данный момент доллар стоит 68 рублей. Евро в свою очередь прибавил 16 копеек и достиг уровня в 72,3 рубля, пишет Общественная служба новостей. Юань поднялся в цене на 3,2 копейки, и он торгуется сейчас по 9,689 рубля.