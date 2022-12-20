Курс доллара на Московской торговой бирже вырос до 68 рублей

На данный момент доллар стоит 68 рублей. Евро в свою очередь прибавил 16 копеек и достиг уровня в 72,3 рубля, пишет Общественная служба новостей. Юань поднялся в цене на 3,2 копейки, и он торгуется сейчас по 9,689 рубля.
В понедельник, 19 декабря, доллар на Московской торговой бирже превышал значение в 68 рублей. Рыночные эксперты подчеркнули, что такое произошло впервые с 11 мая уходящего года.
Предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов ранее выступил с заявлением о том, что рубль в обозримой перспективе будет ослабевать, но несущественно. Эксперт прогнозирует, что национальная валюта России начнет дешеветь, если всемирной экономике удастся миновать рецессию.