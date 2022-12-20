Курорт для самых пьяненьких. Омский вытрезвитель оказался лучшим в стране

В отделении есть три комнаты для сна и отдыха, всего рассчитанные на 15 человек, кабинет первичного приема, медицинский кабинет, пост охраны, комнаты для хранения вещей и бытовых нужд. Вытрезвитель оказывает помощь человеку только с его согласия, привязывать людей к койкам и стульям теперь тоже запрещено. Еще одно важное отличие от советских вытрезвителей — анонимность.