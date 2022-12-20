Курорт для самых пьяненьких. Омский вытрезвитель оказался лучшим в стране

Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила, что омский вытрезвитель очень высоко оценили на федеральном уровне. Комиссия по профилактике правонарушений МВД рекомендовала другим регионам тиражировать омский опыт.
В обзоре от МВД рассматривали специализированные организации оказания помощи для граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. И омский вытрезвитель вошел в число самых эффективных по стране.
Сейчас современные вытрезвители, соответствующие федеральным требованиям, есть в четырех регионах России: Ханты-Мансийском автономном округе, республике Бурятии, Курганской области и Омской области. В 2023 году похожие планируют открыть в Калужской области и республике Саха (Якутия), им как раз и рекомендовано воспользоваться омскими наработками.
В Омске новый вытрезвитель открылся 1 июля 2022 года по адресу: ул. Семиреченская — 132 А. Выделяли из областного бюджета на него 10,7 млн рублей. И за полгода существования там побывали уже 1,5 тысячи омичей.
В отделении есть три комнаты для сна и отдыха, всего рассчитанные на 15 человек, кабинет первичного приема, медицинский кабинет, пост охраны, комнаты для хранения вещей и бытовых нужд. Вытрезвитель оказывает помощь человеку только с его согласия, привязывать людей к койкам и стульям теперь тоже запрещено. Еще одно важное отличие от советских вытрезвителей — анонимность.
Напомним, Город55 ранее подробно рассказывал о новом заведении на базе Центра социальной адаптации.