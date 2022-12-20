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Команда проекта 12 канала «Местные жители» отправилась на съемки новогоднего выпуска!

Сегодня, 08:11
Фото: 12 канал
Дорога предстоит дальняя. Местом съемок выбрали сказочную деревню Тарского района. А пока они мотают километры, чтобы преданным зрителям проекта не скучать, 12 канал объявил конкурс!

Для победителя приготовили супер-оригинальный авторский торт! Его сделали в знак благодарности за внимание к этому проекту, ведь «Местные жители» одна из рейтинговых программ 12 канала.

Чтобы стать обладателем супер-приза омичам нужно придумать и записать видео, в котором поздравить с наступающим Новым годом весь творческий коллектив проекта. Лучше если это будет частушка под аккомпанемент баяна или гармошки… такой, которую держит сладкий персонаж — «Местный житель 2022»!

Фото: 12 канал

Победителя определят сегодня перед выходом очередной программы, которую подготовила Ольга Чернышова.

Фото: 12 канал

И вот о чем она: На праздник собирается много друзей Деда Мороза. И даже Баба Яга прилетает на метле, здесь все каникулы у ребят проходят весело. Новый год встречают и животные зоопарка. В каждом вольере елочка, а на ней разные вкусняшки, у каждого свои.

Фото: 12 канал

А в селе Боголюбовка к новогодним праздникам тоже готовятся заранее. Елку украшают не только привычными стеклянными шарами, но еще и игрушками, сделанными своими руками. Мастериц в селе много. Особенно девчата из местного ансамбля на весь район славятся своими песнями и варениками. Обо всем этом в программе Местные жители с Ольгой Чернышовой 20 декабря в 20 часов на 12 канале.

 

 
Фото: 12 канал

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/mestnye-zhiteli/

#Омск#Омская область#Тарский район#Общество
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