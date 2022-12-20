Команда проекта 12 канала «Местные жители» отправилась на съемки новогоднего выпуска!

А в селе Боголюбовка к новогодним праздникам тоже готовятся заранее. Елку украшают не только привычными стеклянными шарами, но еще и игрушками, сделанными своими руками. Мастериц в селе много. Особенно девчата из местного ансамбля на весь район славятся своими песнями и варениками. Обо всем этом в программе Местные жители с Ольгой Чернышовой 20 декабря в 20 часов на 12 канале.