«ГудДжоб» подкаст: связка Месси — Сушинский и Кондратьев готов возобновить карьеру!

Как всегда — полчаса пролетели незаметно и одна из самых щекотливых тем — скандальное интервью игрока «Калгари Флэймз» Никиты Задорова о том, какой он — детский хоккей в России, осталась без обсуждения. Хотя Алексей Кондратьев успел развенчать миф о том, что на тренировочных базах нет матрасов и бетонные камни вместо подушек: «На базе спится очень хорошо!»