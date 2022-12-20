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«ГудДжоб» подкаст: связка Месси — Сушинский и Кондратьев готов возобновить карьеру!

Сегодня, 09:15
Фото: 12 канал
Хотя это скорее исключение из правил, но на этот раз «ГудДжоб» подкастеры не обошли тему чемпионата мира по футболу.

Самая обсуждаемая новость последних суток — естественно, чемпионство Аргентины. По мнению ведущих на поле неплохо бы смотрелась связка Максим Сушинский — Лионель Месси, а Наиль Якупов стал бы российским прототипом Паоло Дибалы и мог бы «закрепиться» на скамейке запасных!

Фото: 12 канал

Хотя не всё трио на протяжении месяца следило за Мундиалем в Катаре, ведь по словам Петра Смольникова его куда больше волнует местный футбол: «Для меня новость номер один в футболе мировом — это то, что омский «Иртыш» 30 января выйдет из отпуска…»

Фото: 12 канал

«Почти Новый год»

Новогодняя атмосфера постепенно пропитывает окружающих и не стали исключением парни из «ГудДжоб» подкаста. Правда, пока «принарядился» только Боб Хартли, а в студии появилась миниатюрная ель. Ну и Алексей Кондратьев сочным банлоном горчичного цвета, решил напомнить телезрителям о том, какой непременный атрибут новогоднего стола нужно успеть приобрести (мы про мандарины, если что).

«Готов возобновить карьеру»

И это про чемпиона МХЛ Алексея Кондратьева! Экс-нападающий «Омских Ястребов» заявил, что мог бы выступать в хоккее формата «3×3», но при одном условии: если бы для такой игры уменьшили площадку до размеров «40×20» метров.

«Продолжение следует…»

Как всегда — полчаса пролетели незаметно и одна из самых щекотливых тем — скандальное интервью игрока «Калгари Флэймз» Никиты Задорова о том, какой он — детский хоккей в России, осталась без обсуждения. Хотя Алексей Кондратьев успел развенчать миф о том, что на тренировочных базах нет матрасов и бетонные камни вместо подушек: «На базе спится очень хорошо!»

Фото: 12 канал

P.S.

Посмотреть все выпуски проекта можно или в эфире 12 канала (программа ТВ-передач вам в помощь) или же на сайте — https://12-kanal.ru/program/guddzhob/

#Общество#Омск#Омская область#Спорт
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