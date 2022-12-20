«ГудДжоб» подкаст: связка Месси — Сушинский и Кондратьев готов возобновить карьеру!

Самая обсуждаемая новость последних суток — естественно, чемпионство Аргентины. По мнению ведущих на поле неплохо бы смотрелась связка Максим Сушинский — Лионель Месси, а Наиль Якупов стал бы российским прототипом Паоло Дибалы и мог бы «закрепиться» на скамейке запасных!
Хотя не всё трио на протяжении месяца следило за Мундиалем в Катаре, ведь по словам Петра Смольникова его куда больше волнует местный футбол: «Для меня новость номер один в футболе мировом — это то, что омский «Иртыш» 30 января выйдет из отпуска…»
«Почти Новый год»
Новогодняя атмосфера постепенно пропитывает окружающих и не стали исключением парни из «ГудДжоб» подкаста. Правда, пока «принарядился» только Боб Хартли, а в студии появилась миниатюрная ель. Ну и Алексей Кондратьев сочным банлоном горчичного цвета, решил напомнить телезрителям о том, какой непременный атрибут новогоднего стола нужно успеть приобрести (мы про мандарины, если что).
«Готов возобновить карьеру»
И это про чемпиона МХЛ Алексея Кондратьева! Экс-нападающий «Омских Ястребов» заявил, что мог бы выступать в хоккее формата «3×3», но при одном условии: если бы для такой игры уменьшили площадку до размеров «40×20» метров.
«Продолжение следует…»
Как всегда — полчаса пролетели незаметно и одна из самых щекотливых тем — скандальное интервью игрока «Калгари Флэймз» Никиты Задорова о том, какой он — детский хоккей в России, осталась без обсуждения. Хотя Алексей Кондратьев успел развенчать миф о том, что на тренировочных базах нет матрасов и бетонные камни вместо подушек: «На базе спится очень хорошо!»
P.S.
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