Эксперт допускает подорожание доллара до 85 рублей при падении цены нефти

«Базовым» сценарием предусмотрено, что без глобального кризиса евро и доллар упадут примерно до 75 рублей, пишет Общественная служба новостей. По словам Задорнова, это произойдет, поскольку положительное сальдо торгового баланса упадет вдвое, вернувшись к прошлогодним отметкам.
В случае глобальной рецессии и при снижении цены барреля нефти не до 70, а до 40-45 долларов хотя бы на полгода, доллару удастся укрепить свои позиции до значения в 80–85 рублей, полагает Задорнов.
Под падением цен на сырье наряду с рецессией следует понимать дополнительное ослабление национальной валюты России. В таком случае уровень инфляции в наступающем году составит не от четырех до пяти процентов, как обозначил базовый сценарий, а 10–12 процентов.
«Это поднятие ставки ЦБ и определенное давление на темпы экономического роста», — пояснил банкир.
Россия не будет изолирована от мира, так как она является одним из крупнейших экспортеров, подчеркнул Задорнов. Экономист акцентировал внимание на том, что кроме энергетических носителей наша страна продает колоссальные объемы леса, зерна, удобрений, а также металлов, в том числе и цветных.
Напомним, ранее стало известно о том, что годовая инфляция в России в ноябре уходящего года замедлилась до 11,98 процента. Однако, Центральный банк России сообщил, что в месячном исчислении инфляция несущественно выросла – на 0,37 процента.