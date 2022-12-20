Эксперт допускает подорожание доллара до 85 рублей при падении цены нефти

Россия не будет изолирована от мира, так как она является одним из крупнейших экспортеров, подчеркнул Задорнов. Экономист акцентировал внимание на том, что кроме энергетических носителей наша страна продает колоссальные объемы леса, зерна, удобрений, а также металлов, в том числе и цветных.