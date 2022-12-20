"Единая Россия" обеспечила выполнение соцобязательств и народной программы в 2022

Поддержка участников СВО и их семей, увеличение финансирования на социальные нужды и основных мероприятий народной программы являются основными направлениями деятельности партии.
Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак в качестве главных результатов работы партии отметил помощь участникам СВО и их семьям. Так, мобилизованным и добровольцам гарантировали, что за ними сохранят их рабочие места, ввели кредитные каникулы, запретили начислять пени за жилищно-коммунальные услуги. Выплаты защитили от списаний по исполнительным производствам, пишет rostovgazeta.ru.
Статус ветерана боевых действий получат абсолютно все участники спецоперации – и добровольцы, и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации. Им будут предоставлены и соответствующие меры поддержки.
На встрече Турчак обратил внимание на распределение бюджета партии. Так, расходы по некоторым социально значимым направлениям будут увеличены. Речь идет о поддержке добровольческих движений, сел, занятости, некоммерческих объединений, молодых предпринимателей. Отдельная статья расходов зарезервирована для реализации мероприятий народной программы.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев рассказал, что в этом году партия приняла решение о ежемесячных выплатах семьям, где подрастают дети в возрасте от 8 до 18 лет. Также он отметил, что в 2022 году с опережением прошла индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ.
Из 1500 предложений по поддержке экономики в условиях западных санкций в план партии вошли 160 мер по поддержке промышленников и предпринимателей. Еще 80 мероприятий реализуются внепланово в рамках госпрограмм. Уточним, что все эти инициативы сформулировали региональные представители ЕР.
Турчак подчеркнул, что для партии в приоритете по-прежнему останется поддержка семей с детьми, в первую очередь – с детьми-инвалидами. В 2023 году ЕР планирует заняться повышением доступности здравоохранения и образования. Предполагается и улучшение качества услуг в этих сферах. Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи также входят в число задач деятельности партии на следующий год.
Уже в ближайшее время в Госдуму поступит на рассмотрение законопроект «Единой России» о занятости. В документе будет прописано понятие самозанятости. За этим должно последовать внесение поправок в трудовое законодательство.
В конце своего выступления Турчак отметил главное историческое событие 2022 года – присоединение к России новых территорий. Секретарь генсовета партии выразил благодарность коллегам в нижней палате парламента за помощь бойцам и всем, кто принимал участие в наблюдательной и гуманитарной миссиях в Донбассе и на освобожденных территориях.
Итоги встречи были опубликованы на сайте партии ER.RU.
«В 2022 году в рамках народной программы выполнена большая часть потребностей омичей. Одно из ключевых направлений – социальная поддержка граждан. В Омске и Омской области завершилось благоустройство скверов, открыты общественные пространства и спортивные площадки. У депутатского корпуса, общественников и активных омичей на постоянном контроле строительство объектов на территории региона.
Открыты современные детские сады, продолжается строительство ряда школ в районах Омской области. Большую поддержку получили дома культуры и детские школы искусств. По инициативе «Единой России» в этом году удалось открыть два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в Таврическом и Марьяновском районах. Идет работа и по программе социальной газификации.
«Единая Россия» будет и дальше контролировать выполнение программы и курировать социально значимые объекты. Отмечу, что «Партийный десант» активно работает не только в городе, но и в районах. Важны запросы граждан в текущих условиях, чтобы потребности омичей в комфорте и доступности были учтены и реализованы в полной мере», - сказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной.