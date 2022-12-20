"Единая Россия" обеспечила выполнение соцобязательств и народной программы в 2022

«Единая Россия» будет и дальше контролировать выполнение программы и курировать социально значимые объекты. Отмечу, что «Партийный десант» активно работает не только в городе, но и в районах. Важны запросы граждан в текущих условиях, чтобы потребности омичей в комфорте и доступности были учтены и реализованы в полной мере», - сказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной.