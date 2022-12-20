Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Чем дышали омичи. За 2021 год в воздух Омска выбросили 130,2 тысяч тонн «химии»

Сегодня, 07:59
Фото: Город55
иллюстрация

Омск в докладе от Минприроды замкнул первую десятку городов с самым грязным воздухом

Вдыхать полной грудью небезопасно. Омский воздух экологи сочли одним из самых грязных в России.

Минприроды опубликовали доклад, описывающий экологическую обстановку за 2021 год. В 88% городов России превышения ПДК загрязняющих веществ случались хотя бы единожды. В целом, выбросы по стране по сравнению с 2020 годом от предприятий выросли.

В Омске за 2021 год в воздух попали 130,2 тысячи тонн загрязняющих веществ. Могло бы быть больше. 1737,7 тысяч тонн «выдали» предприятия, удалось обезвредить на выходе 1607,5 тысяч тонн. Но Омск все равно попал в список самых грязных городов на «почетное» 10 место.

Омское Минприроды прокомментировало Городу55 данные из всероссийского доклада.

«В Омске снизилось количество выбросов загрязняющих веществ на 20,5% от показателей 2017 года. Это следует из государственного доклада Минприроды России за 2021 год. По данным Росстата, валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2017 году составили 163,7 тыс. тонн. По данным Росприроднадзора, валовые выбросы от стационарных источников в 2021 году уже составили 130,2 тыс. тонн», — рассказали о тенденциях в ведомстве.

Также региональное Минприроды поделилось планами на последующие годы. Снизить негативное влияние на атмосферу в Омской области планируется за счет рекультивации городских свалок, газификации частного сектора и модернизации газоочистного оборудования. Эти мероприятия запланированы на 2023–2024 годы. Пообещали, что совокупный объем выбросов к 2024 году удастся снизить на 54,9 тыс. тонн. Из них снизить выбросы опасных веществ планируют на 23,63 тыс. тонн.

Фото: Минприроды РФ

Отметим, что в том же докладе об экологии России особо отметился Иртыш. В реку из неизвестных источников дважды попадала ртуть, были многократные превышения фенола, находили и громадное количество марганца. 

Загрязнение Иртыша. В омской реке плавали ртуть, марганец и фенол
Узнать подробнее
#Омск#Экология#Выбросы#Статистика#Минприроды#Превышение ПДК#Новости#Омская область#Загрязнение воздуха#Дарья Зыкова
Подпишитесь
«Установить невозможно»: были ли выбросы в 292 ПДК фенола в реке, дошедшие до Омска
Сегодня, 06:35
Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему
Сегодня, 09:19
С головой ушел в металл. В Омске объявился бывший глава Кировского округа
Сегодня, 10:42
Один в поле воин: омич заставил ТГК-11 перейти на удобный график, его за это уволили
Сегодня, 04:35
Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова
Сегодня, 06:45