Чем дышали омичи. За 2021 год в воздух Омска выбросили 130,2 тысяч тонн «химии»

Также региональное Минприроды поделилось планами на последующие годы. Снизить негативное влияние на атмосферу в Омской области планируется за счет рекультивации городских свалок, газификации частного сектора и модернизации газоочистного оборудования. Эти мероприятия запланированы на 2023–2024 годы. Пообещали, что совокупный объем выбросов к 2024 году удастся снизить на 54,9 тыс. тонн. Из них снизить выбросы опасных веществ планируют на 23,63 тыс. тонн.