Болезнь набирает обороты. Заболеваемость ОРВИ в Омске увеличилась почти на 70%

При этом вирусы гриппа составляют 45,9%, в том числе вирусы свиного гриппа (A/H1N1 pdm), вирусы гриппа А и вирусы гриппа В. А вирусы не гриппозной этиологии составили 48,6%, в том числе риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, коронавирусы (сезонные) и метапневмовирусы.