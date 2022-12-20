Болезнь набирает обороты. Заболеваемость ОРВИ в Омске увеличилась почти на 70%

По сообщению омского Роспотребнадзора, в период с 12 декабря по 18 декабря было зарегистрировано 28 тыс случаев заболевания ОРВИ.
Среди вирусов, которыми заражаются люди: вирусы не гриппозной этиологии, вирусы гриппа и COVID-19.
При этом вирусы гриппа составляют 45,9%, в том числе вирусы свиного гриппа (A/H1N1 pdm), вирусы гриппа А и вирусы гриппа В. А вирусы не гриппозной этиологии составили 48,6%, в том числе риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, коронавирусы (сезонные) и метапневмовирусы.
Отметим, что на прошлой неделе было зарегистрировано почти на 10 тыс случаев заболевания ОРВИ меньше — 18,8 тыс.