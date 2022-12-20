Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Болезнь набирает обороты. Заболеваемость ОРВИ в Омске увеличилась почти на 70%

Сегодня, 11:20
Фото: Город55
Иллюстрация

За неделю в Омской области выявили 28 тысяч случаев заболевания ОРВИ

Всего за неделю заболело почти 10 тысяч человек.

По сообщению омского Роспотребнадзора, в период с 12 декабря по 18 декабря было зарегистрировано 28 тыс случаев заболевания ОРВИ.

Среди вирусов, которыми заражаются люди: вирусы не гриппозной этиологии, вирусы гриппа и COVID-19.

При этом вирусы гриппа составляют 45,9%, в том числе вирусы свиного гриппа (A/H1N1 pdm), вирусы гриппа А и вирусы гриппа В. А вирусы не гриппозной этиологии составили 48,6%, в том числе риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, коронавирусы (сезонные) и метапневмовирусы.

Отметим, что на прошлой неделе было зарегистрировано почти на 10 тыс случаев заболевания ОРВИ меньше — 18,8 тыс.

Болезнь не утихает. В Омской области за неделю серьезно заболели 19 тысяч человек
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Общество#Касается каждого#Новости#Омск#Омская область#ОРВИ#Грипп#Болезнь#Роспотребнадзор
Подпишитесь
«Установить невозможно»: были ли выбросы в 292 ПДК фенола в реке, дошедшие до Омска
Сегодня, 06:35
Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему
Сегодня, 09:19
Чем дышали омичи. За 2021 год в воздух Омска выбросили 130,2 тысяч тонн «химии»
Сегодня, 07:59
С головой ушел в металл. В Омске объявился бывший глава Кировского округа
Сегодня, 10:42
Один в поле воин: омич заставил ТГК-11 перейти на удобный график, его за это уволили
Сегодня, 04:35
Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова
Сегодня, 06:45