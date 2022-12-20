12 канал устроил флеш-моб на стадионе «Динамо»

Каждый из присутствующих — член Омского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», а значит, человек, не только стоящий на страже порядка, но и человек спортивный.
Да-да, служба в полиции, МЧС, таможне, а также, всех девяти ведомств, накладывает много обязательств на сотрудников, кроме знания законов и правил их применения, еще и быть сильными, выносливыми, быстрыми и меткими. Поддерживать себя в тонусе очень помогает физкультурно-спортивное общество «Динамо», которой в наступающем году исполняется сто лет! В 1923 году в Москве, благодаря идее Павла Уральца было создано первое в стране «Московское пролетарское военно-спортивное общество», со звучным названием «Динамо», известное всем любителям отечественного спорта до сего дня. Победы и спортивные достижения динамовцев порой удивляют, а главное, мотивируют и заставляют гордиться.
Всем известны фамилии — футболиста Льва Яшина, гимнаста Михаила Воронина, хоккеиста Виталия Давыдова и еще многие-многие другие, кто выступал на спортивных состязаниях от клуба «Динамо». В летописи истории и имя омича, самбиста Александра Пушницы.
О них, о спортивных соревнованиях, о жизни динамовцев в нашем городе 12 канал снимает фильм, который в начале весны увидят все зрители. Съемки уже начались, при чем, начались с очень трогательного момента, когда сотрудники ведомств вышли на стадион «Динамо» и выстроились в форме эмблемы физкультурно-спортивного общества — буквы «Д». Они маршировали и пели гимн общества «Динамо», улыбались и чувствовали, что они часть огромного движения, которое даёт хорошее настроение, силы и учит каждого участника общества, быть в команде. Не даром, девиз организации звучит так: «Динамо» — сила в движении и единстве! Так и есть: быть подтянутым, быть сильным, работать в команде — вот приоритеты человека в форме, защищающего обычных граждан.
В фильме 12 канал расскажет, какие именно спортивные состязания проводятся обществом «Динамо», сколько спортивных направлений в нем. Корреспондент Алёна Зарина встретится и с ветеранами общества и с детьми, которые тренируются на базе клуба.
В фильме о «Динамо» на 12 канале будут собраны факты о легендарных победах спортсменов-динамовцах, а также, рассказано о соревнованиях среди сотрудников различных ведомств, которые входят в состав самого большого в России физкультурно-спортивного общества.
Фото: 12 канал