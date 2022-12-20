12 канал устроил флеш-моб на стадионе «Динамо»

О них, о спортивных соревнованиях, о жизни динамовцев в нашем городе 12 канал снимает фильм, который в начале весны увидят все зрители. Съемки уже начались, при чем, начались с очень трогательного момента, когда сотрудники ведомств вышли на стадион «Динамо» и выстроились в форме эмблемы физкультурно-спортивного общества — буквы «Д». Они маршировали и пели гимн общества «Динамо», улыбались и чувствовали, что они часть огромного движения, которое даёт хорошее настроение, силы и учит каждого участника общества, быть в команде. Не даром, девиз организации звучит так: «Динамо» — сила в движении и единстве! Так и есть: быть подтянутым, быть сильным, работать в команде — вот приоритеты человека в форме, защищающего обычных граждан.