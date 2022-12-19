Завод «Биохимик» в Саранске запустил новую высокотехнологичную линию по производству

На торжественной церемонии открытия председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый заявил, что теперь в России запущен выпуск сверхсовременных препаратов, которые смогут спасать жизни и лечить сложные нозологии, пишет Newizv.ru.
На новой высокотехнологичной линии будут производить стратегически важные лекарства. В их число войдут и те препараты, чьи поставки в Россию из иностранных фармкомпаний могут прекратиться.
В открытии новой линии принял участие глава российского Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, российская фарминдустрия оперативно приняла вызов пандемии коронавируса, быстро наладив производство необходимых медикаментов, что позволило спасти тысячи жизней. Министр здравоохранения подчеркнул, что открытие новой линии таблеточного производства даст больше уверенности в отечественном здравоохранении и послужит толчком к его развитию.
Линия по производству таблеток ГК «Промомед» считается одной из самых современных в Европе. Здесь используются технологии вакуумной передачи, которые заменяют человеческий труд. Использование сверхсовременных технологий позволяет производить сложнокомпонентные и многослойные препараты, которые производятся в условиях нулевой влажности и повышенной фоточувствительности.
Новая таблеточная линия предназначена для выпуска противовирусных, гепатопротекторных, нестероидных противовоспалительных и других препаратов. Высочайшее качество продукции обеспечивается за счет контроля и мониторинга, оперативного сбора данных и современного управления технологическим процессом.
По словам главы Республики Мордовии Артема Здунова, который участвовал в церемонии открытия нового производства, запуск такой линии докажет всему миру, что РФ может быть целиком технологически независимой.
Лучшие работники предприятия в ходе церемонии открытия были удостоены грамот Комитета Госдумы по охране здоровья и грамотами Комитета Совфеда по обороне и безопасности. Кроме того, сотрудники получили благодарности от главы Республики Мордовии.