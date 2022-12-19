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За тишиной — к омбудсмену. Омичи добились воздействия на нерадивых соседей

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам пришлось защищать право на тишину в доме через омбудсмена

Приходилось жить под шум драк. «Как достать соседа» — вовсе не игра, а печальная реальность. Омичи смогли добиться справедливости только после обращения к уполномоченному по правам человека.

Пресс-служба уполномоченного Омской области по правам человека сообщила, что омичи часто жалуются на то, что соседи нарушают их право на покой и тишину ночью.

В этот раз к Ирине Касьяновой обратились жильцы с коллективной жалобой, вынужденные засыпать под звуки пьяных драк. В «громкой» квартире не только собирались «пошуметь» взрослые, так же свидетелем происходящего неизменно становился ребенок нерадивых квартиросъемщиков. Жильцы сообщили, что шум не прекращается больше пяти лет, полиция на заявления реагировать перестала.

Выяснилось, что квартиру снимает женщина, а с ней проживает подруга с ребенком. С матерью провели профилактическую беседу, женщин поставили на учет в полиции, а также привлекли к административной ответственности за нарушение тишины в ночное время и появление в алкогольном опьянении в общественном месте.

В аппарате уполномоченного посоветовали начинать урегулирование проблем с соседями с мирных переговоров, чтобы сохранить добрые отношения. И только если соседи и после этого продолжают нарушать тишину, обращаться в полицию.

Вот другой пример того, как люди справлялись с мешающими жить соседями, игнорирующими чужие права:

Рассадник тараканов. Омич довел общежитие до антисанитарного состояния
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Жалобы#Полиция#Новости#Ирина Касьянова#Соседи#Шум
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