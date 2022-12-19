За тишиной — к омбудсмену. Омичи добились воздействия на нерадивых соседей

Выяснилось, что квартиру снимает женщина, а с ней проживает подруга с ребенком. С матерью провели профилактическую беседу, женщин поставили на учет в полиции, а также привлекли к административной ответственности за нарушение тишины в ночное время и появление в алкогольном опьянении в общественном месте.