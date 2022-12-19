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Во Владивостоке зимняя акция байкеров в одних трусах едва не обернулась аварией

Сегодня, 07:55
В воскресенье во Владивостоке традиционная зимняя поездка байкеров в одних трусах едва не завершилась смертельным ДТП.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на PrimaMedia, заезд байкеров на мотоциклах по центру городе перед Новым годом в в трусах и рождественских колпаках стал уже традиционным. Но на этот раз один из них прямо на ходу решил отпустить руки и встать с сиденья. В результате такого трюка мотоцикл упал на бок, а его водителя едва не сбила машина.

Другим байкерам пришлось на крутой не расчищенной от снега горке вручную выталкивать мотоциклы.

Видео обоих инцидентов оказалось в соцсетях.

По словам организаторов прошлогодних акций, это не их выходки. Они всегда выезжают организованно, и их видно по брендированным трусам. А ездят они только когда в городе хорошая погода и чистые дороги.



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