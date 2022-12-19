Во Владивостоке зимняя акция байкеров в одних трусах едва не обернулась аварией

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на PrimaMedia, заезд байкеров на мотоциклах по центру городе перед Новым годом в в трусах и рождественских колпаках стал уже традиционным. Но на этот раз один из них прямо на ходу решил отпустить руки и встать с сиденья. В результате такого трюка мотоцикл упал на бок, а его водителя едва не сбила машина.