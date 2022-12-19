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В России все чаще закрывают точки общепита

Сегодня, 12:00
В России количество закрывающихся точек общепита за IV квартал 2022 года увеличилось более чем на 10 процентов.

По статистике, чаще остальных закрываются кафе, суши-бары и пиццерии, передает Общественная служба новостей.

Так, по итогам осени текущего года число закрытий кафе, ресторанов, баров и других заведений в этом секторе увеличилось на 25,7 процентов. Число открывающихся точек в этом секторе с каждым годом падает примерно на 3,8 процента.

Эксперты считают, что причина такой тенденции — общая нестабильность в России, из-за которой граждане стремятся экономить.

Следует отметить, что заведения общественного питания с высоким ценовым сегментом такой тенденции не подвержены. Это связано с тем, что в этой сфере низкая конкуренция, а посещают такие места клиенты со стабильно высоким доходом.

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