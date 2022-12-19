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В омской налоговой произошли кадровые перестановки

Сегодня, 03:22
Фото: 1MI

В омской УФНС сменился глава межрайонной инспекции

В Межрайонной инспекции ФНС № 5 по Омской области сменился руководитель.

В системе омского УФНС произошли кадровые перестановки. В Межрайонной инспекции ФНС № 5 по Омской области поменялся руководитель.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 15 декабря ведомство возглавила Елена Хила. Она заняла пост исполняющего обязанности начальника инспекции. Ранее на посту главы ведомства работал Андрей Дятлов.

Напомним, что после отставки Николая Студеникина на прошлой неделе в Омской области утвердили исполняющего обязанности главного прокурора. После визита генпрокурора в им остался Андрей Хамошин.

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#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Елена Хила#Андрей Дятлов#Отставки и назначения#Налоговая служба
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