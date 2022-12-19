В омской налоговой произошли кадровые перестановки

В системе омского УФНС произошли кадровые перестановки. В Межрайонной инспекции ФНС № 5 по Омской области поменялся руководитель.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 15 декабря ведомство возглавила Елена Хила. Она заняла пост исполняющего обязанности начальника инспекции. Ранее на посту главы ведомства работал Андрей Дятлов.
Напомним, что после отставки Николая Студеникина на прошлой неделе в Омской области утвердили исполняющего обязанности главного прокурора. После визита генпрокурора в им остался Андрей Хамошин.