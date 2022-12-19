В Омске умер заслуженный тренер СССР Иван Скосырев

Он скончался в понедельник, 19 декабря, на 76-м году жизни. После окончания школы Скосырев связал жизнь с велоспортом и поступил в Омский государственный институт физической культуры. Там он вступил в вузовскую велосипедную команду ДСО «Буревестник».