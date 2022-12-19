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В Омске умер заслуженный тренер СССР Иван Скосырев

Сегодня, 06:49
Фото: Минспорта Омской области
Известному в Омске спортсмену и тренеру было 75 лет.

В пресс-службе регионального минспорта сообщили о смерти заслуженного тренера СССР и Казахстана по велосипедному спорту, мастера спорта СССР международного класса Ивана Скосырева.

Он скончался в понедельник, 19 декабря, на 76-м году жизни. После окончания школы Скосырев связал жизнь с велоспортом и поступил в Омский государственный институт физической культуры. Там он вступил в вузовскую велосипедную команду ДСО «Буревестник».

За годы своей карьеры он выступал на олимпийских играх и международных соревнованиях. Позже работал преподавателем, доцентом кафедры теории и методики велосипедного и конькобежного спорта СибГУФКа, тренером-преподавателем Областной школы высшего спортивного мастерства (ныне — РЦСП).

Иван Скосырев подготовил 20 мастеров спорта международного класса и 60 мастеров спорта по велоспорту, в том числе мастера спорта международного класса, неоднократного чемпиона СССР, рекордсмена России Дмитрия Леопольда.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Ивана Скосырева. В минспорта отмечают, что о дате и времени прощания сообщат дополнительно.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Тренер#Спорт#Смерть#Омск
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