В Омске семье погибшего на СВО лейтенанта вручили звезду Героя России

В правительстве Омской области состоялась церемония передачи высшей государственной награды — звезды Героя России — родным офицера Северного флота, лейтенанта Николая Данильченко. Парень погиб, выполняя боевое задание на Донбассе.
От имени руководства Министерства обороны России командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера звезду Героя России.
«Ценой своей жизни он спас жизни своих боевых товарищей. Подвиг Николая Ивановича Данильченко является несомненно примером для всех воинов, его земляков, молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией», — подчеркнул командующий Северным флотом.
Помимо родных и близких Николая Данильченко на церемонии вручения также присутствовали представители Омского кадетского военного корпуса, Омского автобронетанкового инженерного института, Северного флота.
О лейтенанте Данильченко известно, что он родился в городе Стрежевой Томской области. В Омске он сначала окончил Омский кадетский военный корпус, а затем филиал Военной академии материально-технического обеспечения по специальности эксплуатация и ремонт бронетанковой техники. Военный принимал участие в специальной военной операции с первых дней в должности командира танкового взвода.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и сослуживцам Николая Данильченко.