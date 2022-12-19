В Омске семье погибшего на СВО лейтенанта вручили звезду Героя России

О лейтенанте Данильченко известно, что он родился в городе Стрежевой Томской области. В Омске он сначала окончил Омский кадетский военный корпус, а затем филиал Военной академии материально-технического обеспечения по специальности эксплуатация и ремонт бронетанковой техники. Военный принимал участие в специальной военной операции с первых дней в должности командира танкового взвода.