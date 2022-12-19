Ушла из жизни преподаватель филфака ОмГУ Галина Кривозубова

17 декабря ушла из жизни Галина Аркадьевна Кривозубова, преподаватель филфака ОмГУ. Об этом сообщили в официальном сообществе факультета филологии, медиакоммуникаций и переводоведения.
Галина Аркадьевна поступила на филологический факультет ОмГУ в 1974 году, а после окончания университета была приглашена работать на кафедру русского языка. Затем она получила ученое звание доцента.
Помимо этого она возглавляла предметную комиссию по русскому языку, работала ответственным секретарем приемной комиссии, ученым секретарем диссертационного совета по филологии и проректором по внеучебной работе.
«Галина Аркадьевна обладала замечательным трудолюбием, а также мужеством, силой духа, стойкостью, что проявилось прежде всего в многолетней борьбе с тяжелой болезнью», — сообщили в сообществе факультета филологии, медиакоммуникаций и переводоведения.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Галины Кривозубовой.