У природы нет плохой погоды. После сильного снегопада в Омск придет похолодание

Так, завтра, 20 декабря, температура составит -1…-6 (местами до -11). Местами ожидаются умеренные осадки — дождь или снег. Водителям в этот день стоит быть внимательнее, ведь на дорогах могут образоваться снежные заносы, снежный накат и гололед. Помимо этого возможна метель и ветер 8-13 м/с (местами 15-18 м/с).