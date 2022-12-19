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У природы нет плохой погоды. После сильного снегопада в Омск придет похолодание

Сегодня, 08:47
Фото: 1MI
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После снегопадов температура в Омске упадет до -29 градусов

Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни погода в Омске вновь пойдет на спад.

Так, завтра, 20 декабря, температура составит -1…-6 (местами до -11). Местами ожидаются умеренные осадки — дождь или снег. Водителям в этот день стоит быть внимательнее, ведь на дорогах могут образоваться снежные заносы, снежный накат и гололед. Помимо этого возможна метель и ветер 8-13 м/с (местами 15-18 м/с).

В среду, 21 декабря, столбик термометра опустится до -12…-17, местами до -23 градусов. Местами возможен небольшой снег, а на дорогах уже привычный для омичей гололед.

В четверг, 22 декабря, ожидается переменная облачность. Температура в этот день упадет до -19…-24 градусов. Местами температура достигнет -29. На дорогах — гололед, а ветер — 5-10 м/с. В отдельных районах порывы ветра дойдут до 14 м/с.

Фото: Обь-Иртышскоге УГМС

Добавим, что по данным интерактивного сервиса прогнозов «Ventusky», ближе к выходным температура начнет меняться и падать. Так, в пятницу в Омске ожидается -24…-12 градусов. А на выходных столбик термометра поднимется до -5 градусов.

Фото: Скриншот сервиса Ventusky
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Ухудшение погоды#Изменение погоды#Похолодание#Зима
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