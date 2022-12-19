Процесс пошел. В Омске официально началась реорганизация гостиницы «Иртыш»

Напомним, еще в начале прошлого года Город55 выяснял, какая судьба ждет гостиницу «Иртыш» в связи с указом президента о реорганизации. Вице-мэр Олег Заремба сообщал, что несколько раз в год по гостинице поступают предложения о покупке. Кто-то хочет сделать из нее отель, кто-то — центр отдыха. И после реорганизации все это будет обсуждаться.