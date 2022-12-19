Процесс пошел. В Омске официально началась реорганизация гостиницы «Иртыш»

В открытых источниках появилась информация о том, что гостиницу «Иртыш» скоро реорганизуют. Пока еще она целиком в собственности муниципалитета, но по решению президента все МП до 2025 года должны быть преобразованы либо в «бюджетное учреждение», либо в «акционерное общество», либо в ООО.
Депутат Горсовета и замдиректора гостиницы Алексей Саяпин рассказал Городу55, что процесс уже пошел. Он сообщил, что самым оптимальным вариантом для гостиницы «Иртыш» будет АО. Гостиницу начали приватизировать, утвердили устав организации. Перейдет на новый вид управления гостиница перейдет в 16-20 числах марта.
Предполагается, что обладателем 100% акций будет департамент недвижимости омской мэрии. По словам Саяпина, «Иртыш» будет прибыльным, поэтому нет нужды в том, чтобы передавать часть акций другим хозяевам.
Напомним, еще в начале прошлого года Город55 выяснял, какая судьба ждет гостиницу «Иртыш» в связи с указом президента о реорганизации. Вице-мэр Олег Заремба сообщал, что несколько раз в год по гостинице поступают предложения о покупке. Кто-то хочет сделать из нее отель, кто-то — центр отдыха. И после реорганизации все это будет обсуждаться.