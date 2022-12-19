Президент Путин утвердил нового прокурора Омской области

Президент России Владимир Путин утвердил нового прокурора Омской области. Им стал Алексей Афанасьев, который ранее трудился в надзорном ведомстве в Карелии.
Вместе с ним на пост прокурора Ярославской области назначили бывшего омского прокурора Александра Лоренца.
Документ о назначении появился на портале правовой информации сегодня, 19 декабря.
Ранее Город55 сообщал, что кандидатуру нового прокурора Омской области согласовали в Совете федерации. Теперь назначение закрепил указом президент Владимир Путин.