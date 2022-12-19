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Президент Путин утвердил нового прокурора Омской области

Сегодня, 15:35
Фото: 1MI
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Прокурором Омской области стал Алексей Афанасьев.

Президент России Владимир Путин утвердил нового прокурора Омской области. Им стал Алексей Афанасьев, который ранее трудился в надзорном ведомстве в Карелии.

Вместе с ним на пост прокурора Ярославской области назначили бывшего омского прокурора Александра Лоренца.

Документ о назначении появился на портале правовой информации сегодня, 19 декабря.

Ранее Город55 сообщал, что кандидатуру нового прокурора Омской области согласовали в Совете федерации. Теперь назначение закрепил указом президент Владимир Путин.

В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Алексей Афанасьев#Прокуратура#Назначение#Указ президента
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