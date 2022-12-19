Президент Банка Франции Вилеруа де Гало: Инфляция в стране достигла 7,1%

По словам де Гало, данный фактор обусловило действующее во Франции ограничение на повышение тарифов, ориентированное на оказание поддержки домохозяйствам, пишет Общественная служба новостей.
Инфляция во Франции повышается на фоне роста цен на электричество и в связи с подорожанием продуктов питания. Глава национального финансового регулятора прогнозирует, что пик придется на первую половину следующего года, а затем инфляция устремится в сторону понижения.
По состоянию на конец 2024 года уровень инфляции достигнет двух процентов, полагает де Гало.
«Если не будет нового энергетического шока», — резюмировал французский банкир.
Напомним, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее озвучила прогнозируемые показатели инфляции в еврозоне на перспективу. По подсчетам аналитиков, по результатам уходящего года повышение цен в странах Европы достигнет отметки в 8,4 процента.