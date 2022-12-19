Президент Банка Франции Вилеруа де Гало: Инфляция в стране достигла 7,1%

Глава Банка Франции Франсуа Вилеруа де Гало выступил с заявлением о том, что инфляция в стране достигла на сегодня отметки в 7,1 процента. Речь идет о показателе, который ниже среднего по Европе, составляющего 10 процентов.