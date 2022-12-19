Новость № 1. В Омской области запустили газораспределительные станции «Валуевская» и «Налимовская». Благодаря этому к природному газу можно будет подключить более 600 домов в восьми населенных пунктах, а также семь котельных для социально значимых объектов.
Новость № 2. В полицию поступило сообщение о том, что один из торговых комплексов Омска заминирован. Выяснилось, что звонил 21-летний омич. Он поссорился с девушкой, она зашла в торговый комплекс, а выходить из него не захотела. Тогда молодой человек позвонил в полицию и сообщил, что здание заминировано. Он хотел, чтобы всех эвакуировали, а заодно и его возлюбленную.
Новость № 3. В Омске утвердили обвинение для 5 участников ОПГ. С 2017 года преступная группировка обманывала бизнесменов, желающих «обналичить» деньги. Затем они начали похищать имущество у предпринимателей, нападая на них и связывая. С годами становилось только хуже, все дошло до того, что бандиты держали заложников и угрожали расправой.