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Подключение к газу, эвакуация ради любви и обвинение для ОПГ. Омск в понедельник

Сегодня, 14:03
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омской области запустили газораспределительные станции «Валуевская» и «Налимовская». Благодаря этому к природному газу можно будет подключить более 600 домов в восьми населенных пунктах, а также семь котельных для социально значимых объектов.

На севере Омской области запустили важные газораспределительные станции
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Новость № 2. В полицию поступило сообщение о том, что один из торговых комплексов Омска заминирован. Выяснилось, что звонил 21-летний омич. Он поссорился с девушкой, она зашла в торговый комплекс, а выходить из него не захотела. Тогда молодой человек позвонил в полицию и сообщил, что здание заминировано. Он хотел, чтобы всех эвакуировали, а заодно и его возлюбленную.

Отчаянный Ромео. Омич хотел вызволить возлюбленную из ТЦ путем эвакуации
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Новость № 3. В Омске утвердили обвинение для 5 участников ОПГ. С 2017 года преступная группировка обманывала бизнесменов, желающих «обналичить» деньги. Затем они начали похищать имущество у предпринимателей, нападая на них и связывая. С годами становилось только хуже, все дошло до того, что бандиты держали заложников и угрожали расправой.

Бандитизм, разбой и мошенничество. В Омске предстанут перед судом сразу 5 членов ОПГ
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#Город#Новости#Омск#Омская область#Газ#Уголовное дело#Эвакуация#Минирование#ОПГ#Юлия Бармина
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