Подключение к газу, эвакуация ради любви и обвинение для ОПГ. Омск в понедельник

Новость № 2. В полицию поступило сообщение о том, что один из торговых комплексов Омска заминирован. Выяснилось, что звонил 21-летний омич. Он поссорился с девушкой, она зашла в торговый комплекс, а выходить из него не захотела. Тогда молодой человек позвонил в полицию и сообщил, что здание заминировано. Он хотел, чтобы всех эвакуировали, а заодно и его возлюбленную.