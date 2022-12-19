Почему выгодно размещать рекламу в торговых центрах Омска

ваше рекламное сообщение получает платежеспособная аудитория, которая хочет потратить деньги;

многообразие форм размещения — вы можете разместить рекламу на различных внутренних носителях, снаружи торгового центра или записать аудиорекламу, запустить промоакции;

ваша реклама находится в одном месте, но при этом охватывает жителей из разных районов Омска;

у вас есть возможность разместить рекламу рядом с точкой продаж, что позволяет стимулировать решение о спонтанной покупке у аудитории и оперативно получать обратную связь, отслеживая эффективность рекламной кампании;