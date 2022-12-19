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Почему выгодно размещать рекламу в торговых центрах Омска

Сегодня, 10:06
Фото: ООО «ГЛОБАЛ МЕДИА»
Самая эффективная реклама — та, которая воздействует на «горячих» клиентов, поэтому обратите внимание на рекламу в торговых центрах Омска. Вы сможете транслировать рекламное сообщение экономически активным потребителям, уже готовым совершить покупку, но выбирающим, где именно это сделать.

Омск сегодня — крупный промышленный и культурный центр. В городе активно развивается сфера торговли и услуг. Крупных торгово-развлекательных центров в Омске 11, также  успешно работают десятки небольших торговых центров. Поэтому реклама в торговых центрах Омска имеет широкий охват и преимущественно целевые контакты. Размещаясь в ТЦ, вы сможете значительно повысить узнаваемость своего бренда, привлечь новых клиентов и повысить объемы продаж компании. 

Размещение рекламы в торговых центрах Омска — это одно из лидирующих направлений деятельности рекламного агентства «Онлайн Медиа». Узнать актуальные цены на размещение и ознакомиться с особенностями рекламирования в Омске вы можете по ссылке: https://ra-online-media.ru/reklama-v-torgovyh-centrah/omsk  

Специалисты компании подберут адреса для размещения рекламы в соответствии с рекламным бюджетом и желаемым результатом, а также помогут разработать концепцию рекламного сообщения и вовремя подготовят отчёт. 

Помимо высоких показателей охвата аудитории и воздействия на потребителей, уже готовых совершить покупку, реклама в торговых центрах Омска имеет следующие преимущества:

  • ваше рекламное сообщение получает платежеспособная аудитория, которая хочет потратить деньги;
  • многообразие форм размещения — вы можете разместить рекламу на различных внутренних носителях, снаружи торгового центра или записать аудиорекламу, запустить промоакции;
  • ваша реклама находится в одном месте, но при этом охватывает жителей из разных районов Омска;
  • у вас есть возможность разместить рекламу рядом с точкой продаж, что позволяет стимулировать решение о спонтанной покупке у аудитории и оперативно получать обратную связь, отслеживая эффективность рекламной кампании;
  • вы сможете оптимизировать рекламный бюджет компании, так как переплата за нецелевые контакты сократится в несколько раз.

Реклама. ООО «ГЛОБАЛ МЕДИА»

erid: LjN8JzMMP

#Омск#Общество#Омская область
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