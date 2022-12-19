Памятник или руины? Винокуренный завод снова «мешает» застроить землю в центре Омска

На сайте минкульта Омской области опубликовали результаты рассмотрения экспертизы о правомерности сноса исторического здания. Собственник снова принес доказательства того, что здание слишком ветхое, а значит, культурной ценности нести не может.
Общество по охране памятников внесло возражения, пока винокурню удалось отстоять. Это уже второй раз, когда минкульт отклонил экспертизу собственника. Омское отделение «ВООПИК» считает, что земля под винокурней не дает покоя собственникам из-за желания расширить парк аттракционов.
Напомним, что гендиректор «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев анонсировал неделю назад, что парк «Вокруг Света» собираются расширить на 70%. Он сообщил, что новые аттракционы могут понравиться омичам даже больше, чем колесо обозрения. Обновление ожидается в мае 2023 года.
Маловероятно, что собственник успел бы до мая 2023 года снести завод и воздвигнуть на нем новые 70% парка. Но стоит отметить, что ветхость здания не может быть причиной признания или не признания объекта памятником культурного наследия. Здание Дрожже–винокуренного завода им. А.Ф. Поклевского–Козелл украшает центр Омска с XIX века. И судьба его часто висела на волоске. Завод в статусе объектов культурного наследия всего полтора года и пока что останется в этом важном списке.
Напомним, что износ здания больше 70%, хотя это вовсе не значит, что его необходимо сносить. «ВООПИК» предложил собственнику вдохновиться примерами того, как из подобных «руин» бизнес в других городах делает популярнейшие, прибыльные лофт-пространства, сохраняя наследие.