Памятник или руины? Винокуренный завод снова «мешает» застроить землю в центре Омска

Маловероятно, что собственник успел бы до мая 2023 года снести завод и воздвигнуть на нем новые 70% парка. Но стоит отметить, что ветхость здания не может быть причиной признания или не признания объекта памятником культурного наследия. Здание Дрожже–винокуренного завода им. А.Ф. Поклевского–Козелл украшает центр Омска с XIX века. И судьба его часто висела на волоске. Завод в статусе объектов культурного наследия всего полтора года и пока что останется в этом важном списке.