Отчаянный Ромео. Омич хотел вызволить возлюбленную из ТЦ путем эвакуации

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение о том, что торговый комплекс на улице Заозерной заминирован.
Проверив здание, информация не подтвердилась. Выяснилось, что звонил 21-летний омич. Его задержали в продуктовом магазине в состоянии алкогольного опьянения.
Омич рассказал, что поссорился с девушкой. Она зашла в торговый комплекс, а выходить из него не захотела. Молодой человек несколько раз звонил, а затем попросил сотовый телефон у случайного прохожего. С его телефона он позвонил в полицию. Он хотел, чтобы всех эвакуировали, а заодно и его возлюбленную.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Теперь омичу грозит наказание, вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет, а также штраф в размере 500-700 тыс рублей.