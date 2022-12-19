Отчаянный Ромео. Омич хотел вызволить возлюбленную из ТЦ путем эвакуации

Омич рассказал, что поссорился с девушкой. Она зашла в торговый комплекс, а выходить из него не захотела. Молодой человек несколько раз звонил, а затем попросил сотовый телефон у случайного прохожего. С его телефона он позвонил в полицию. Он хотел, чтобы всех эвакуировали, а заодно и его возлюбленную.