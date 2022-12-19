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Отчаянный Ромео. Омич хотел вызволить возлюбленную из ТЦ путем эвакуации

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
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Омич хотел вызволить свою девушку из торгового центра и сообщил о минировании здания

Поссорившись с молодым человеком, девушка зашла в торговый центр и не хотела выходить. Тогда омич решил устроить эвакуацию.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение о том, что торговый комплекс на улице Заозерной заминирован.

Проверив здание, информация не подтвердилась. Выяснилось, что звонил 21-летний омич. Его задержали в продуктовом магазине в состоянии алкогольного опьянения.

Омич рассказал, что поссорился с девушкой. Она зашла в торговый комплекс, а выходить из него не захотела. Молодой человек несколько раз звонил, а затем попросил сотовый телефон у случайного прохожего. С его телефона он позвонил в полицию. Он хотел, чтобы всех эвакуировали, а заодно и его возлюбленную.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Теперь омичу грозит наказание, вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет, а также штраф в размере 500-700 тыс рублей.

#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Минирование#Терроризм#Эвакуация#Ссора#Девушка#Юлия Бармина
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