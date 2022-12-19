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Омичей предупредили об опасности. Погода способствует повышению аварийности

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
иллюстрация

Омских водителей попросили сохранять предельную осторожность из-за непогоды

Заносы на голом льду. Ветер и осадки. Омичей предупредили, что дороги не безопасны.

Пресс-служба УМВД Омской области опубликовала предупреждение для автолюбителей. 19 и 20 декабря в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Осадки и метель испортят видимость, а гололед, накаты и наносы снега ухудшат сцепление с дорожным полотном. Водителям следует соблюдать предельную осторожность, избегать резкого торможения и обязательно соблюдать безопасную дистанцию.

Порывы ветра в эти дни возможны до 65 км в ч, снег будет на такой скорость «бить» в лобовое стекло и завывать вокруг машины. Напомним, на трассах ветер особенно опасен. Только сегодня ночью на Черлакском тракте перевернулась машина после неудачного маневра. Будьте осторожны. Без веской необходимости лучшее вообще на трассу не выезжать, а переждать непогоду в безопасности.

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#Дарья Зыкова#Город#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Опасная погода#Гололед#Метель#ГИБДД#Предупреждение
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