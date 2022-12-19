Омичей предупредили об опасности. Погода способствует повышению аварийности

Пресс-служба УМВД Омской области опубликовала предупреждение для автолюбителей. 19 и 20 декабря в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Осадки и метель испортят видимость, а гололед, накаты и наносы снега ухудшат сцепление с дорожным полотном. Водителям следует соблюдать предельную осторожность, избегать резкого торможения и обязательно соблюдать безопасную дистанцию.
Порывы ветра в эти дни возможны до 65 км в ч, снег будет на такой скорость «бить» в лобовое стекло и завывать вокруг машины. Напомним, на трассах ветер особенно опасен. Только сегодня ночью на Черлакском тракте перевернулась машина после неудачного маневра. Будьте осторожны. Без веской необходимости лучшее вообще на трассу не выезжать, а переждать непогоду в безопасности.