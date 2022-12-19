Омичей предупредили об опасности. Погода способствует повышению аварийности

Порывы ветра в эти дни возможны до 65 км в ч, снег будет на такой скорость «бить» в лобовое стекло и завывать вокруг машины. Напомним, на трассах ветер особенно опасен. Только сегодня ночью на Черлакском тракте перевернулась машина после неудачного маневра. Будьте осторожны. Без веской необходимости лучшее вообще на трассу не выезжать, а переждать непогоду в безопасности.